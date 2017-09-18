90-тые отдыхают. Банды и ОПГ добробатов уже не поддаются подсчету

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

Это факт, что в Украину вернулись бандитские 90-е. Полсотни, а может быть и больше криминальных бригад и преступных группировок уже начали отвоевывать место под солнцем с оружием в руках. Но, когда их количество будет критическим, кровь польется рекой и могут пострадать невинные люди.

Это было недавно, это было давно…

Взрыв автомобиля на Бессарабской площади в Киеве, был совершен по обычном у сценарию 90-х. И не удивительно. От взрыва погиб гражданин Грузии уроженец Чечни Тимур Махаури с внушительным уголовным прошлым, который скрывался в Киеве от турецкого правосудия.

Когда-то точно так же в центре Киеве пытались взорвать лидера ОПГ, бывшего спортсмена, мастер спорта по классической борьбе, заслуженного тренера Украины, президента Всеукраинской федерации греко-римской борьбы Владимир Киселя, по кличке "Дед", "Кисель", "Карпович". Джип "Киселя" был взорван на улице Рейтарская, напротив известной "эсбэушной" явки — кафе "Двери". Владелец отделался легким испугом, серьезно пострадал водитель, взрывчатка оказалась у него под ногами. Это было не первое покушение, которое пережил "Кисель" погибший в 2009 году в ДТП.

Но чаще всего в криминальных разборках прибегали не к взрывчатке, которую с большим трудом доставали на шахтах, гранитных карьерах или воинских частях. А к оружию — пистолетам или автоматам, которые покупали за большие деньги на складах МО или же доставляли контрабандой из "горячих точек". Именно в 90-х лидеры одних ОПГ расчищали дорогу, уничтожая лидеров и участников других ОПГ. Крови в те годы пролилось не мало и она продолжила литься вплоть до середины 2000-х, когда добивали последних авторитетов и членов ОПГ.

Повезло выжить, сменить спортивный костюм на деловой и заняться бизнесом не многим. Кое-кто, именно сегодня вспоминает молодые годы и чувствует себя на гребне волны. К сожалению, в нынешних реалиях криминальные воины будут куда кровавее и циничнее.

"У меня дежавю. Я перешел из угрозыска в управление по борьбе с организованной преступностью в 97-м и попал в отдел по борьбе с бандитизмом. Как раз в разгар бурной деятельности ОПГ, когда милиция взялась за них вплотную. Честно говоря, то что сегодня происходит на улицах, это кривое зеркало тех событий. Почему кривое? Потому что все повторяется в очень искаженном виде. Те бандиты, из 90-х, они жили по «понятиям», у них был своеобразный кодекс чести, который они чтили, по нему и жили. К примеру, они не беспредельничали на чужой территории и если им надо было с кем-то разобраться, обращались сначала к авторитетам, кто держал эту территорию. Или, скажем, если возникал спор между ОПГ, разруливать его приглашали смотрящего. Если милиция ловила, вопросов не было, сам виноват. А сегодня, полиция, если их и ловит, то тут же отпускает за бабло, а потом еще и на "капельницу" садит — то есть, он каждый месяц деньги им заносит", — рассказывает РИА Новости Украина один из бывших сотрудников управления по борьбе с организованной преступностью (УБОП) Сергей.

Если 90-е годы породили беспередел, то сегодня он вернулся. Перестрелки, взрывы стали нормальным явлением для страны и не только потому, что много оружия на руках, а потому, что полиция ничего не делает, считает полковник милиции.

"Тогда хотя бы действовала сила закона и существовали силовые структуры. Сейчас силовики всего бояться и из-за отсутствия подготовленных кадров, очень плохо работают. Но начал развиваться частный бизнес, частники из бывших милиционеров берутся в частном порядке расследовать и раскрывать преступления. К сожалению, граница открыта для криминала, и они повалили в страну. К слову, как мне рассказывали коллеги, недавняя зачистка в Николаеве пойдет не на пользу городу и региону. Там задержали "Мультика", а он очень не любил выходцев с Кавказа и не давал им развернуться в регионе. А когда уберут "Мультика" (Михаила Титова), там начнется движение. Пока открытого противостояния ни между гостями, ни между местными нет, но это до поры до времени. Как только что-то не поделят, тут же за стволы схватятся", — подчеркивает полковник милиции.

ОПГ делят бизнес с бригадами

Как заметил экс-сотрудник УБОПа, сегодня к традиционным ОПГ, которые занимаются чистым криминалом — воровством, угонами, добавились бандитские бригады — всевозможные общественные полумилитаристические организации, бывшие добробаты, которые занялись вымогательством.

"Основная масса бандитских бригад — это сегодня представители бывших добробатов, куда вошли представители криминальных структур. Не секрет, что "Днепр-1" формировался из ранее судимых или людей объявленных в розыск их не могли оформить официально. Батальон "Торнадо" уже все знают из кого состоял. В батальон "Айдар" попали не только ранее судимые, но и наркоманы. Часть этих людей прошла "горячие точки" на Донбассе, где грабили, убивали, воровали, "защищая территориальную целостность страны". Они сегодня заняли рэкетирское направление, кошмарят застройщиков, фермеров, предпринимателей. Они опаснее ОПГ барсеточников, угонщиков и квартирных воров. С ОПГ полиция может легко справиться — посадить, с последними сложнее, они, чуть что, орут о притеснении патриотов и героев войны", — подчеркивает собеседник.

Чем хуже, тем лучше

Полиция и половины не знает того, чем сегодня занимаются эти бригады. А при этом, разборки между ними учащаются. Вот недавно в Харькове на проходной завода "Турбоатам" встреча двух группировок закончилась стрельбой. Один был серьезно ранен в грудь. Кто это был и что выясняли, полиция не установила.

"Раньше криминалитет редко применял оружие и, вообще старались на "стрелки" (деловые встречи — Ред.) приезжать без стволов, потому что знали, если будет стрельба, будут неприятности. Реакция милиции на контрольное преступление (а стрельба попадала в эту категорию) будет серьезная, всех затаскают по райотделам. А сегодня выехала полиция, зафиксировала и на этом дело заглохло. Подумаешь, каждый день стреляют и что-то взрывают. Но разборки серьезные происходят пока там, где большинство не видит и не знает — на добыче янтаря. Там и бригады добробатов топчутся и ОПГ и, время от времени, они сталкиваются, не поделив территорию. А еще все вплотную занялись сельских хозяйством, точнее отъемом техники или урожая, а то и всего фермерского хозяйства", — объяснят полковник МВД.

Сегодня в Украине нет реальных лидеров ОПГ, так как в старые времена, когда в каждом городе были те, кто серьезно влиял на криминальную остановку. Группировки и бригады разрознены.

"Авторитеты среди добробатов — не авторитеты для воров. И наоборот. Одно хорошо, что в городах еще не идут стенка на стенку. Но это дело времени. Я вчера услышал интересную шутку: милиция пошла в криминал, а криминал в милицию, политику, власть. К сожалению, это так. Многие профессионалы занялись криминалом. Системой МВД руководят дилетанты, которые набивают карманы и их ничего не интересует, ведь к ним никто не сунется, у них охрана. Государство не заинтересовано бороться с криминалом. Им, чем хуже, тем лучше. Сегодня действует не закон Украины, а закон силы — кто сильнее, тот и круче и может диктовать свои правила игры. Все дошло до беспредела, даже в силовом блоке", — подчеркивает бывший сотрудник УБОП.

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Но при этом, полковник отмечает, что при желании, с бандитизмом, с крупными ОПГ можно покончить за год, если вернуть в МВД хотя бы десяток специалистов и не мешать работать. Но не при этом руководстве.