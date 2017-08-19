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    В Житомирской области задержан криминальный авторитет по прозвищу "Зурик"

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    Задержание криминального авторитета в Житомирской области
    Пресс-служба Полиции в Житомирской области

    КИЕВ, 19 авг — РИА Новости. Украинские полицейские задержали в Житомирской области гражданина Грузии, криминального авторитета по прозвищу "Зурик", сообщила в субботу пресс-служба Национальной полиции Украины.

    "В результате спецоперации… задержан криминальный авторитет, гражданин одной из стран Кавказского региона по прозвищу "Зурик". По информации полицейских, мужчина причастен к организации разбойных нападений, краж из квартир и транспортных средств, а также у него была цель наладить влияние на ситуацию с незаконной добычей янтаря", — говорится в сообщении.

    Как отмечается, полицейские задержали на автодороге в Житомирской области автомобиль Toyota Camry, в машине были криминальный авторитет и девушка. При осмотре автомобиля сотрудники полиции изъяли ручную гранату, белый порошок, похожий на амфетамин, и камни, которые по внешним признакам похожи на янтарь.

    По данным полиции, задержанный мужчина — гражданин Грузии, он был ранее судим. Полиция завела дело по статьям о незаконном обороте наркотиков и оружия, продолжаются следственно-розыскные мероприятия.

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