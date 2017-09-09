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    Нардеп о погибшем в Киеве чеченце: заткнитесь, он был воином

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    Взрыв на оружейном складе в Азербайджане (5)

    (обновлено: )43503
    По словам представителя парламентской фракции "Радикальной партии" Игоря Мосийчука, погибший в результате подрыва авто Тимур Махаури был награжден знаком отличия "За оборону Украины".
    Игорь Мосийчук и Тимур Махаури
    Facebook Игоря Мосийчука

    КИЕВ, 9 сен — РИА Новости Украина. Тимура Махаури, погибшего в центре Киева в результате взрыва автомобиля, убили по приказу Кремля, заявил народный депутат от "Радикальной партии" Игорь Мосийчук.

    Момент взрыва автомобиля в центре Киева
    Скриншо с видео на канале Сергея Сидоренко на Youtube
    Момент взрыва авто в центре Киева попал на видео

    В пятницу вечером, 8 сентября, в центре Киева произошел взрыв легкового автомобиля. В результате происшествия погиб мужчина. Также в автомобиле находилась молодая женщина, которая получила тяжелые ранение, и малолетний ребенок — он не пострадал.

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    "Сейчас некоторые разгоняет в информпространстве лживые версии о том, что убийство Махаури это: криминальные разборки которые имеют то чеченский, то грузинский след. Заткните глотки!!! Тимур был воином! Воевал с кремлевскими наемниками в Сирии и Украине! Награжден знаком отличия "За оборону Украины"!" — написал Мосийчук на своей странице в Facebook.

    "Он был личным врагом Кадырова, и тот ему неоднократно угрожал! Его убили по приказу Кремля, Путина и Кадырова! Спи спокойно, воин! Мы отомстим!" — добавил "радикал".

    Facebook Игоря Мосийчука
    Комментарий Игоря Мосийчука по поводу гибели Тимура Махаури

    Напомним, в СБУ сообщили, что настоящее имя погибшего, известного под именем Тимур Махаури, — Али Тимаев. По данным спецслужбы, уроженец Чечени Тимаев "всеми возможными средствами боролся с "путинским" режимом, был личным врагом Рамзана Кадырова".

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