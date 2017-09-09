Нардеп о погибшем в Киеве чеченце: заткнитесь, он был воином

КИЕВ, 9 сен — РИА Новости Украина. Тимура Махаури, погибшего в центре Киева в результате взрыва автомобиля, убили по приказу Кремля, заявил народный депутат от "Радикальной партии" Игорь Мосийчук.

В пятницу вечером, 8 сентября, в центре Киева произошел взрыв легкового автомобиля. В результате происшествия погиб мужчина. Также в автомобиле находилась молодая женщина, которая получила тяжелые ранение, и малолетний ребенок — он не пострадал.

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"Сейчас некоторые разгоняет в информпространстве лживые версии о том, что убийство Махаури это: криминальные разборки которые имеют то чеченский, то грузинский след. Заткните глотки!!! Тимур был воином! Воевал с кремлевскими наемниками в Сирии и Украине! Награжден знаком отличия "За оборону Украины"!" — написал Мосийчук на своей странице в Facebook.

"Он был личным врагом Кадырова, и тот ему неоднократно угрожал! Его убили по приказу Кремля, Путина и Кадырова! Спи спокойно, воин! Мы отомстим!" — добавил "радикал".

Facebook Игоря Мосийчука Комментарий Игоря Мосийчука по поводу гибели Тимура Махаури

Напомним, в СБУ сообщили, что настоящее имя погибшего, известного под именем Тимур Махаури, — Али Тимаев. По данным спецслужбы, уроженец Чечени Тимаев "всеми возможными средствами боролся с "путинским" режимом, был личным врагом Рамзана Кадырова".