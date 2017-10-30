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    Убийство добровольца Окуевой: объявлен план "Сирена"

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    Снова убийство. Гибель добровольца Амины Окуевой (4)

    (обновлено: )47110
    Полиция пока отказывается давать комментарии, ограничиваясь лишь информацией о том, что проводятся следственные действия на месте преступления.
    На месте гибели Амины Окуевой под Киевом
    112 Украина

    КИЕВ, 30 окт — РИА Новости Украина. В Киевской области введен оперативный план "Сирена" после гибели чеченского добровольца Амины Окуевой, жены Адама Осмаева. Сам он был ранен в ногу.

    Полиция пока отказывается давать комментарии, ограничиваясь лишь информацией о том, что проводятся следственные действия на месте преступления.

    По данным "112 Украина", на месте присутствует все руководство Наполиции.

    Народный депутат Евгений Дейдей сообщил, что в этом же воинском подразделении, где служила Окуева, служил взорванный ранее на Бессарабке в Киеве в сентябре Тимур Махаури. 

    112 Украина
    На месте гибели Амины Окуевой под Киевом

    Ранее советник главы МВД Украины Антон Геращенко сообщил, что в понедельник вечером Осмаев был ранен, а его жена Амина Окуева погиблав результате обстрела их автомобиля в Киевской области.

    Это уже не первое покушение на их жизнь. В начале лета пресс-секретарь МВД Украины Артем Шевченко сообщал, что в Киеве из пистолета ранен Осмаев, на него и его жену совершено покушение. Во время стрельбы Окуева ранила нападавшего. Осмаев и нападавший были доставлены в больницу с ранениями. Правоохранители тогда завели дело по факту покушения на убийство Осмаева и Окуевой.

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