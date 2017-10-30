Убийство добровольца Окуевой: объявлен план "Сирена"

КИЕВ, 30 окт — РИА Новости Украина. В Киевской области введен оперативный план "Сирена" после гибели чеченского добровольца Амины Окуевой, жены Адама Осмаева. Сам он был ранен в ногу.

Полиция пока отказывается давать комментарии, ограничиваясь лишь информацией о том, что проводятся следственные действия на месте преступления.

По данным "112 Украина", на месте присутствует все руководство Наполиции.

Народный депутат Евгений Дейдей сообщил, что в этом же воинском подразделении, где служила Окуева, служил взорванный ранее на Бессарабке в Киеве в сентябре Тимур Махаури.

112 Украина На месте гибели Амины Окуевой под Киевом

Ранее советник главы МВД Украины Антон Геращенко сообщил, что в понедельник вечером Осмаев был ранен, а его жена Амина Окуева погиблав результате обстрела их автомобиля в Киевской области.

Это уже не первое покушение на их жизнь. В начале лета пресс-секретарь МВД Украины Артем Шевченко сообщал, что в Киеве из пистолета ранен Осмаев, на него и его жену совершено покушение. Во время стрельбы Окуева ранила нападавшего. Осмаев и нападавший были доставлены в больницу с ранениями. Правоохранители тогда завели дело по факту покушения на убийство Осмаева и Окуевой.