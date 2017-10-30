Осмаев сообщил детали покушения, в результате которого погибла Окуева

В понедельник вечером, 30 октября, близ поселка Глеваха под Киевом был обстрелян автомобиль, в котором находились чеченские добровольцы Адам Осмаев и Амина Окуева. В результате происшествия Осмаев был ранен, а Окуева — убита.

В Киевской области и ближайших областях был объявлен оперативный план "Сирена". На место инцидента прибыло руководство Нацполиции Украины.

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Это уже не первое покушение на жизнь супругов. В начале июня в Киеве из пистолета был тяжело ранен Осмаев. Во время перестрелки Окуева ранила нападавшего Алекса Вернера, представившегося французским журналистом.

По словам Осмаева, они с женой возвращались домой. После того, как автомобиль переехал железнодорожный переезд — началась стрельба. В автомобиле их было двое, за рулем — Осмаев.

"Ей попало в голову, я сколько мог проехал… в двигатель тоже попали, машина остановилась. Я ей пытался оказать первую помощь. Но ей в голову попали", — рассказал он.

Осмаев также высказал уверенность, что покушение на него и Окуеву и взрыв в Соломенском районе Киева, в результате которого пострадал нардеп от "Радикальной партии" Игорь Мосийчук — "звенья одной цепи".