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    Осмаев сообщил детали покушения, в результате которого погибла Окуева

    Тема:

    Снова убийство. Гибель добровольца Амины Окуевой (8)

    (обновлено: )34912
    По словам Адама Осмаева, они с женой Аминой Осмаевой возвращались домой. После того, как автомобиль переехал железнодорожный переезд - началась стрельба.
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    В понедельник вечером, 30 октября, близ поселка Глеваха под Киевом был обстрелян автомобиль, в котором находились чеченские добровольцы Адам Осмаев и Амина Окуева. В результате происшествия Осмаев был ранен, а Окуева — убита.

    На месте убийства Амины Окуевой. Видео
    Канал на Youtube 112 Украина
    Расстрел автомобиля Окуевой и Осмаевой. Кадры с места ЧП

    В Киевской области и ближайших областях был объявлен оперативный план "Сирена". На место инцидента прибыло руководство Нацполиции Украины. 

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    Это уже не первое покушение на жизнь супругов. В начале июня в Киеве из пистолета был тяжело ранен Осмаев. Во время перестрелки Окуева ранила нападавшего Алекса Вернера, представившегося французским журналистом. 

    По словам Осмаева, они с женой возвращались домой. После того, как автомобиль переехал железнодорожный переезд — началась стрельба. В автомобиле их было двое, за рулем — Осмаев. 

    "Ей попало в голову, я сколько мог проехал… в двигатель тоже попали, машина остановилась. Я ей пытался оказать первую помощь. Но ей в голову попали", — рассказал он.

    Осмаев также высказал уверенность, что покушение на него и Окуеву и взрыв в Соломенском районе Киева, в результате которого пострадал нардеп от "Радикальной партии" Игорь Мосийчук — "звенья одной цепи".

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