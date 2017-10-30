наверх
31.10.201700:09
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Видео

    Расстрел автомобиля Окуевой и Осмаевой. Кадры с места ЧП

    Тема:

    Снова убийство. Гибель добровольца Амины Окуевой (8)

    (обновлено: )25020
    В Киевской области и ближайших областях был объявлен оперативный план "Сирена". На место инцидента прибыло руководство Нацполиции Украины.
    Канал на Youtube 112 Украина

    В понедельник вечером, 30 октября, близ поселка Глеваха под Киевом был обстрелян автомобиль, в котором находились чеченские добровольцы Адам Осмаев и Амина Окуева. В результате происшествия Осмаев был ранен, а Окуева — убита.

    В Киевской области и ближайших областях был объявлен оперативный план "Сирена". На место инцидента прибыло руководство Нацполиции Украины. 

    Смотрите также: Мосийчук и много металлических шариков. Что-то не сходится

    Это уже не первое покушение на жизнь супругов. В начале июня в Киеве из пистолета был тяжело ранен Осмаев. Во время перестрелки Окуева ранила нападавшего Алекса Вернера, представившегося французским журналистом. 

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Амина Окуева. Архивное фото
    Снова убийство. Гибель добровольца Амины Окуевой
    Саакашвили на митинге около Верховной Рады
    Протесты под Радой и блокирование Roshen
    Отопительный сезон
    Зима на носу: новый отопсезон, проблемы старые
    Мосийчук. Видео
    Теракт со смертельным исходом. Покушение на Мосийчука