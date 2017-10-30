Глава Нацполиции дал комментарий на месте гибели Окуевой

КИЕВ, 30 окт — РИА Новости Украина. Глава Национальной полиции Украины Сергей Князев прокомментировал обстрел автомобиля в Киевской области, в результате чего погибла активист Амина Окуева, передает канал "112 Украина".

По его словам, на данный момент ее муж Адам Осмаев, который получил ранение в ногу, находится в болнице. Его жизни ничего не угрожает.

Также инцидент прокомментировал и прокурор Киевской области Дмитрий Чибисов, который на данный момент также находится на месте гибели активистки.

По его словам, трагедия произошла около 20.30 вечера. На момент прибытия правоохранителей на место инцидента, как отметил прокурор, Окуева уже была мертва. За рулем, как предположил Чибисов, был Осмаев.

На данный момент на месте работают специалисты. Другие подробности он пообещал предоставить прессе позже.

В понедельник вечером чеченский доброволец Адам Осмаев был ранен, а его жена Амина Окуева погибла в результате обстрела их автомобиля в Киевской области.

В Киевской области и ближайших областях был объявлен оперативный план "Сирена". На место инцидента прибыло руководство Нацполиции Украины.

Это уже не первое покушение на их жизнь. В начале лета пресс-секретарь МВД Украины Артем Шевченко сообщал, что в Киеве из пистолета ранен Осмаев, на него и его жену совершено покушение. Во время стрельбы Окуева ранила нападавшего. Осмаев и нападавший были доставлены в больницу с ранениями. Правоохранители тогда завели дело по факту покушения на убийство Осмаева и Окуевой.