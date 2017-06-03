Осмаев может остаться частично парализованным - Окуева

КИЕВ, 3 июн — РИА Новости Украина. Жизни чеченского добровольца Адама Осмаева на данный момент ничего не угрожает, однако покушение на его жизнь, совершенное на днях в Киеве, в дальнейшем может иметь неприятные последствия для его здоровья, рассказала его жена Амина Окуева.

В Киеве в четверг, 1 июня, из пистолета был ранен Адам Осмаев, который ранее обвинялся в подготовке покушения на президента РФ Владимира Путина.

"Оперативники говорят, якобы ничего не угрожает жизни Адама. Единственное, он может остаться частично парализованным, потому что, насколько я слышала, в его позвоночник попала пуля", – сказала Окуева в комментарии LB.ua.

Читайте также: Чеченские разборки в центре Киева и снова "русский след"

В тоже время женщина радуется, что ее муж все же остался жив и надеется, что он сможет дать показания.

"Он в сознании, понимает, что ему говорят. Кивает "да" или "нет". Разговаривать он пока не может. У него одно сквозное ранение в грудную клетку. Часть легкого (среднюю долю) пришлось удалить. Ему удалось сделать автотрансфузию — это когда кровь, которая из печени скопившейся в брюшной полости, переливают. Это можно делать, если не повреждены полые органы. В его случае не был поврежден кишечник и желудок, поэтому кровь была чистой, поэтому ее удалось отфильтровать и перелить. Это очень хорошо – лучше, чем чужая кровь", – отметила она.

По ее словам, способствует лечению то, что Осмаев сейчас придерживаются поста, поэтому желудок и кишечник были пустыми.

"Если бы они были наполненными, было бы больше шансов, что пуля их задевает, тогда бы кровь перелить не удалось бы. Врачи говорят, главное пережить трое суток, чтобы гемодинамика была положительной – это самое опасное время. Пока Адама подключили к аппарату искусственному дыханию", – добавила Окуева.

Читайте также: Киллер Осмаева имеет большие деньги и связи — советник главы МВД

По данным полиции, Осмаев с женой Аминой Окуевой договорились об интервью с французским журналистом Алексом Вернером из Le Monde на улице Кирилловской. При встрече Вернер достал из коробки пистолет "Глок" и выстрелил в грудь Осмаеву, после чего его жена из наградного пистолета марки ПМ несколько раз выстрелила в нападавшего. Обоих раненых доставили в горбольницу №17.