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    Убийство Окуевой. Прокурор сообщил об обнаружении "важных обстоятельств"

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    Снова убийство. Гибель добровольца Амины Окуевой (10)

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    Прокурор Киевской области Дмитрий Чибисов в комментарии СМИ отметил, что на данный момент проводятся мероприятия по установлению места нахождения стрелков, расстрелявших авто Амины Окуевой и Адама Осмаева.
    На месте гибели Амины Окуевой под Киевом
    Facebook Володимир Медушівський

    КИЕВ, 31 окт — РИА Новости Украина. По автомобилю, в котором ехали Амина Окуева и Адам Осмаев, выпустили несколько пуль, заявил прокурор Киевской области Дмитрий Чибисов.

    В понедельник вечером, 30 октября, близ поселка Глеваха под Киевом был обстрелян автомобиль, в котором находились чеченские добровольцы Адам Осмаев и Амина Окуева. В результате происшествия Осмаев был ранен, а Окуева — убита. В Киевской области и ближайших областях был объявлен оперативный план "Сирена". 

    Комментарий Адама Осмаева по поводу покушения. Видео
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    Осмаев сообщил детали покушения, в результате которого погибла Окуева

    По словам Чибисова, на месте убийства проводятся оперативно-следственные действия. Согласно предварительным данным, киллеры выпустили по автомобилю несколько пуль.

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    "Сейчас осматривается место происшествия, вносятся сведения в ЕРДР. Все эти детали впоследствии скажем. Все обстоятельства исследуются. Оперативными работниками и следователями ведется осмотр прилегающей территории, чтобы найти средства фиксации. Есть определенные ориентировки. К сожалению, не могу озвучить. Могу сказать, что это была не одна пуля", — заявил прокурор.

    Он также добавил, что на данный момент проводятся мероприятия по установлению места нахождения стрелков. "Прорабатываются все возможные доказательства, в том числе технические средства для фиксации обнаружения, работает группа специалистов. Сейчас есть важные обстоятельства, которые зафиксированы, надеемся, в дальнейшем будут устанавливаться. Сейчас осуществляется перехват лиц, есть некоторые соображения, но это еще не все обрабатывается", — констатировал он.

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    Это уже не первое покушение на жизнь супругов. В начале июня в Киеве из пистолета был тяжело ранен Осмаев. Во время перестрелки Окуева ранила нападавшего Алекса Вернера, представившегося французским журналистом.

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