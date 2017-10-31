Убийство Окуевой. Прокурор сообщил об обнаружении "важных обстоятельств"

КИЕВ, 31 окт — РИА Новости Украина. По автомобилю, в котором ехали Амина Окуева и Адам Осмаев, выпустили несколько пуль, заявил прокурор Киевской области Дмитрий Чибисов.

В понедельник вечером, 30 октября, близ поселка Глеваха под Киевом был обстрелян автомобиль, в котором находились чеченские добровольцы Адам Осмаев и Амина Окуева. В результате происшествия Осмаев был ранен, а Окуева — убита. В Киевской области и ближайших областях был объявлен оперативный план "Сирена".

По словам Чибисова, на месте убийства проводятся оперативно-следственные действия. Согласно предварительным данным, киллеры выпустили по автомобилю несколько пуль.

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"Сейчас осматривается место происшествия, вносятся сведения в ЕРДР. Все эти детали впоследствии скажем. Все обстоятельства исследуются. Оперативными работниками и следователями ведется осмотр прилегающей территории, чтобы найти средства фиксации. Есть определенные ориентировки. К сожалению, не могу озвучить. Могу сказать, что это была не одна пуля", — заявил прокурор.

Он также добавил, что на данный момент проводятся мероприятия по установлению места нахождения стрелков. "Прорабатываются все возможные доказательства, в том числе технические средства для фиксации обнаружения, работает группа специалистов. Сейчас есть важные обстоятельства, которые зафиксированы, надеемся, в дальнейшем будут устанавливаться. Сейчас осуществляется перехват лиц, есть некоторые соображения, но это еще не все обрабатывается", — констатировал он.

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Это уже не первое покушение на жизнь супругов. В начале июня в Киеве из пистолета был тяжело ранен Осмаев. Во время перестрелки Окуева ранила нападавшего Алекса Вернера, представившегося французским журналистом.