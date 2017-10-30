Турчинов об Окуевой: враг должен ответить за убийство нашей сестры

КИЕВ, 30 окт — РИА Новости Украина. Россия, продолжая агрессию на востоке Украины, развернула террор в глубоком тылу, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов, комментируя гибель добровольца Амину Окуевой.

В понедельник вечером, 30 октября, близ поселка Глеваха под Киевом был обстрелян автомобиль, в котором находились чеченские добровольцы Адам Осмаев и Амина Окуева. В результате происшествия Осмаев был ранен, а Окуева — убита. В Киевской области и ближайших областях был объявлен оперативный план "Сирена".

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"Россия, продолжая агрессию на востоке Украины, развернула террор в глубоком тылу, уничтожая мужественных защитников нашей страны", — сказал Турчинов, подчеркнув, что убийство Амины Окуевой — это вызов стране, на который должен быть "жесткий и адекватный ответ".

"Сегодня мы потеряли Амину Окуеву, которая стала настоящим героем чеченского и украинского народа. Для каждого патриота Украины она стала родной сестрой. И враг должен ответить за убийство нашей сестры", — цитирует Турчинова пресс-служба СНБО.

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Это уже не первое покушение на жизнь супругов. В начале июня в Киеве из пистолета был тяжело ранен Осмаев. Во время перестрелки Окуева ранила нападавшего Алекса Вернера, представившегося французским журналистом.