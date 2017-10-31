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    Окуева и Осмаев отказались от госохраны после предыдущего покушения

    Тема:

    Снова убийство. Гибель добровольца Амины Окуевой (10)

    (обновлено: )13
    Пресс-секретарь Национальной полиции Украины Ярослав Тракал сообщил, что после того, как истек срок предоставления госохраны, "они отказались от охраны после нескольких месяцев с момента инцидента".
    Амина Окуева и Адам Осмаев. Архивное фото
    Facebook Adam Osmaev

    КИЕВ, 31 окт — РИА Новости Украина. Чеченские добровольцы Амина Окуева и ее муж Адам Осмаев отказались от государственной охраны после совершенного на них 1 июня покушения в Киеве, сообщил пресс-секретарь Национальной полиции Украины Ярослав Тракало в комментарии "Украинской правде".

    Комментарий Адама Осмаева по поводу покушения. Видео
    Канал на Youtube LB.ua
    Осмаев сообщил детали покушения, в результате которого погибла Окуева

    В понедельник вечером, 30 октября, близ поселка Глеваха под Киевом был обстрелян автомобиль, в котором находились чеченские добровольцы Адам Осмаев и Амина Окуева. В результате происшествия Осмаев был ранен, а Окуева — убита. В Киевской области и ближайших областях был объявлен оперативный план "Сирена".

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    "После того, как истек срок предоставления госохраны, они отказались от охраны после нескольких месяцев с момента инцидента", — рассказал Тракало.

    Причины отказа супругов от охраны неизвестны.

    Напомним, 1 июня в Киеве в результате покушения из пистолета был тяжело ранен Осмаев. Во время перестрелки Окуева ранила нападавшего Алекса Вернера, представившегося французским журналистом.

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