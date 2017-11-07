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    Со следами ДНК. Найден автомат, из которого убили Окуеву - Геращенко

    Тема:

    Снова убийство. Гибель добровольца Амины Окуевой (48)

    (обновлено: )35602
    По словам Антона Геращенко, следствие считает, что в группе, которая готовила убийство Амины Окуевой, могли быть около четырех человек. Член коллегии МВД выразил надежду, что у полиции будет достаточно сил и средств, чтобы раскрыть это преступление.
    Автомобиль, в котором расстреляли Амину Окуеву
    Ротан Крымский в Facebook

    КИЕВ, 7 ноя — РИА Новости Украина. Следователи по делу об убийстве Амины Окуевой, жены выходца из Чечни Адама Осмаева, нашли автомат, который, вероятно, мог быть использован в качестве орудия преступления, сообщил депутат Верховной Рады, член коллегии МВД Украины Антон Геращенко.

    Амина Окуева. Архивное фото
    facebook.com/c14news
    Юрист: очевидно, что целью заказчиков была именно Окуева

    "В деле об убийстве Амины Окуевой на прошлой неделе в поле был найден автомат, из которого расстреляли автомобиль. На нем были следы ДНК того человека, который пользовался, убийцы. Эти следы ДНК сейчас отданы экспертам-криминалистам, полиции. Они идентифицируют данное ДНК, и когда у нас будет подозреваемый, мы сможем сравнить их и быть точно уверенными, что этот человек убийца или не убийца Амины", – сказал Геращенко во вторник в кулуарах Рады журналистам, общение с которыми транслировало телевидение.

    По его словам, следствие считает, что в группе, которая готовила убийство, могли быть около четырех человек. Геращенко выразил надежду, что у полиции будет достаточно сил и средств, чтобы раскрыть это преступление, а убийцы должны получить пожизненный тюремный срок.

    Ранее член коллегии МВД, народный депутат Антон Геращенко сообщил, что в понедельник вечером чеченский доброволец Адам Осмаев был ранен, а его супруга Амина Окуева погибла. Пресс-секретарь Нацполиции Украины Ярослав Тракало уточнил, что они отказались от охраны после нападения в начале лета. Возбуждено дело по статье "умышленное убийство".

    Смотрите также: Осмаев сообщил детали покушения, в результате которого погибла Окуева

    В начале лета пресс-секретарь МВД Артем Шевченко сообщал, что в Киеве из пистолета ранен Осмаев, на него и его жену совершено покушение. Во время стрельбы Окуева ранила нападавшего. Осмаев и нападавший были доставлены в больницу с ранениями. Правоохранители тогда завели дело по факту покушения на убийство Осмаева и Окуевой.

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