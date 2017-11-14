наверх
14.11.201723:18
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Политика

    Геращенко о предложении РФ охранять миротворцев в Донбассе: неприемлемо

    Тема:

    Миротворцы в Донбассе: быть или не быть? (242)

    (обновлено: )18202
    По словам Ирины Геращенко, "гибридные предложение РФ о "миссии по охране миссии на линии соприкосновения" абсолютно неприемлемы".
    Ирина Геращенко
    УНИАН

    КИЕВ, 14 ноя — РИА Новости Украина. Первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко заявила, что предложения России по "миссии по охране миссии на линии соприкосновения" абсолютно неприемлемыми. Об этом она сказала на своей странице в Facebook.

    Начальник Генштаба Украины с главком ВС Швеции отправился в Донбасс
    Facebook Виктора Муженко
    Миротворческая миссия в Донбассе: дело идет к заморозке

    "Гибридные предложение РФ о "миссии по охране миссии на линии соприкосновения" абсолютно неприемлемы. Миротворцы должны присутствовать на всей временно оккупированной территории, включая неконтролируемый участком российско-украинской границы", — отметила она.

    Она добавила, что украинская сторона ожидает поддержки в этом вопросе партнеров — членов ООН и Совета Европы.

    "Мы выступаем за то, чтобы РФ вернулась в международное правовое поле и начала, наконец, выполнять свои обязательства", — написала Геращенко.

    По ее информации, растет число заложников. Кроме того, в течение 14 месяцев нет прогресса в вопросе освобождения пленников.

    Как сообщалось ранее, украинская диаспора в Канаде призывает официальную Оттаву возглавить миротворческую миссию ООН в Донбассе.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Сергей Тарута. Архивное фото
    Реинтеграция Донбасса: разрыв дипотношений с РФ
    Польский флаг
    Украина - Бандера - Польша: патриотизм и раздор
    Карта распространения кори. Инфографика
    Вспышка кори в Украине: сотни заболевших
    Ирина Геращенко
    Миротворцы в Донбассе: быть или не быть?