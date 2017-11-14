Геращенко о предложении РФ охранять миротворцев в Донбассе: неприемлемо

КИЕВ, 14 ноя — РИА Новости Украина. Первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко заявила, что предложения России по "миссии по охране миссии на линии соприкосновения" абсолютно неприемлемыми. Об этом она сказала на своей странице в Facebook.

"Гибридные предложение РФ о "миссии по охране миссии на линии соприкосновения" абсолютно неприемлемы. Миротворцы должны присутствовать на всей временно оккупированной территории, включая неконтролируемый участком российско-украинской границы", — отметила она.

Она добавила, что украинская сторона ожидает поддержки в этом вопросе партнеров — членов ООН и Совета Европы.

"Мы выступаем за то, чтобы РФ вернулась в международное правовое поле и начала, наконец, выполнять свои обязательства", — написала Геращенко.

По ее информации, растет число заложников. Кроме того, в течение 14 месяцев нет прогресса в вопросе освобождения пленников.

Как сообщалось ранее, украинская диаспора в Канаде призывает официальную Оттаву возглавить миротворческую миссию ООН в Донбассе.