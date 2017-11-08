Геращенко не прав: полиция раскрыла новые подробности убийства Окуевой

КИЕВ, 8 ноя — РИА Новости Украина. На автомате, найденном неподалеку от места убийства Амины Окуевой, нет следов ДНК, сообщил начальник отдела коммуникации ГУ НП в Киевской области Николай Жукович.

Ранее о следах ДНК на оружии сообщил советник главы МВД, народный депутат Антон Геращенко. Однако его слова были опровергнуты на следующий день.

"Следов ДНК на автомате, который был найден в Васильковском районе в полутора километрах от места расстрела, нет", — сказал Жукович в комментарии УНН.

Полиция на данный момент не может однозначно утверждать, из этого или не из этого автомата было совершено убийство Окуевой. Баллистическая экспертиза продолжается. Найденный автомат — калибра 5,45 мм.

"Мы ежедневно изымаем или находим различное оружие, поэтому говорить о том, что этот автомат был использован, пока нельзя", — отметил Жукович.

Он также сообщил о холостых патронах, обнаруженных на месте покушения на Окуеву и Осмаева. Оказывается, один из телеканалов проводил воспроизведение убийства и оставил на месте преступления гильзы из-под холостых зарядов.

Напомним, покушение на Окуеву и Осмаева было совершено 30 октября. Неизвестные расстреляли пару в джипе. Окуева погибла на месте, Осмаев получил ранения.

Это второе покушение на супругов в 2017 году. Предыдущее произошло летом 2017 года, тогда ранения получил только Осмаев.