Подрыв полицейского авто в Донбассе признали терактом

КИЕВ, 15 ноя — РИА Новости Украина. Полиция Донецкой области квалифицировала подрыв автомобиля правоохранителей возле поселка Талаковки как террористический акт по ст. 258 Уголовного кодекса Украины. Об этом сообщается на сайте полиции Донецкой области.

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"Предварительно установлено, что группа полиции ехала на вызов о незаконной вырубке леса в окрестностях Талаковки. В зону обслуживания этой группы входили поселки на линии разграничения, такие как Талаковка, Гнутово, Сартана", — говорится в сообщении.

Напомним, в Донбассе подорвалось авто с полицейскими: один погиб, двое ранены.