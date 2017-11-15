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    Подрыв полицейского авто в Донбассе признали терактом

    (обновлено: )273
    Как сообщается на сайте полиции Донецкой области, смертельный инцидент с подрывом автомобиля правоохранителей квалифицировали как теракт. Ведется расследование.
    В Донбассе подорвалось авто с полицейскими
    Вячеслав Аброськин в Facebook

    КИЕВ, 15 ноя — РИА Новости Украина. Полиция Донецкой области квалифицировала подрыв автомобиля правоохранителей возле поселка Талаковки как террористический акт по ст. 258 Уголовного кодекса Украины. Об этом сообщается на сайте полиции Донецкой области.

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    "Предварительно установлено, что группа полиции ехала на вызов о незаконной вырубке леса в окрестностях Талаковки. В зону обслуживания этой группы входили поселки на линии разграничения, такие как Талаковка, Гнутово, Сартана", — говорится в сообщении.

    Напомним, в Донбассе подорвалось авто с полицейскими: один погиб, двое ранены.

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