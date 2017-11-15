ОБСЕ сообщает об обострении в Донбассе

КИЕВ, 15 ноя – РИА Новости Украина. Увеличение количества нарушений режима прекращения огня наблюдается в Донбассе в последнее время, минувшие сутки установили "печальный рекорд" по их количеству, заявил в среду в Минске спецпредставитель ОБСЕ в контактной группе по Украине Мартин Сайдик.

"В последнее время наблюдался рост числа нарушений режима прекращения огня. На прошлой неделе по сравнению с предыдущей данное число возросло на 14%, а вчера, всего лишь за сутки, оно достигло почти 2 тысяч, что является, как я думаю, печальным рекордом во второй половине этого года", — сказал Сайдик журналистам.

Он добавил, что "все нарушения режима прекращения огня, особенно вблизи объектов гражданской инфраструктуры, представляют собой угрозу для населения".

Дипломат подчеркнул, что, осознавая эти риски, стороны переговоров еще раз подтвердили свою приверженность полному и бессрочному режиму прекращения огня, отразив эту позицию в совместном заявлении.

"Трехсторонняя контактная группа при участии представителей ОРДО и ОРЛО (отдельные районы Донецкой и Луганской областей – ред.) подтверждает свою приверженность перемирию, объявленному в связи с началом учебного года, и безусловному выполнению дополнительных мероприятий, направленных на обеспечение всеобъемлющего и устойчивого бессрочного прекращения огня, включая выполнение всех соответствующих приказов", — процитировал Сайдик это заявление.

Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.