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    Политика

    В законопроекте по Донбассу указали дату начала "оккупации" - депутат

    Тема:

    Реинтеграция Донбасса: разрыв дипотношений с РФ (245)

    (обновлено: )42403
    По словам Ивана Вииника, в законе прописана "дата начала оккупации" - 20 февраля 2014 года, она вспоминается как дата, которая указана в законе о Крыме.
    Верховная Рада Украины
    REUTERS Valentyn Ogirenko

    КИЕВ, 15 ноя — РИА Новости Украина. Законопроект о реинтеграции Донбасса будет содержать дату начала "оккупации" украинских территорий — 20 февраля 2014 года, эта же дата указана в действующем украинском законе о Крыме, заявил в среду секретарь комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности и обороны депутат Иван Винник.

    Блокпост силовиков на въезде на неподконтрольную Киеву территорию Донбасса. Архивное фото
    Лаура Литвиненко/Facebook
    Gazeta Wyborcza: может ли Донбасс оставаться частью Украины

    В утвержденном в первом чтении законопроекте РФ названа "агрессором". Профильный комитет в среду рассмотрел правки ко второму чтению, в частности, включил в текст закона упоминание о Крыме, при этом убрав первоначально планировавшееся положение о необходимости разрыва дипотношений с РФ.

    "Мы прописали в законе дату начала оккупации — 20 февраля 2014 года. Она вспоминается как дата, которая указана в законе о Крыме", — сказал Винник журналистам, общение которых в прямом эфире транслировал телеканал "112 Украина".

    Эта же дата указана в украинском законе "Об обеспечении прав и свобод граждан и правовом режиме на временно оккупированной территории" от 15 апреля 2014 года.

    Принятый Радой в первом чтении законопроект о реинтеграции Донбасса, в частности, дает президенту право использовать вооруженные силы в регионе в мирное время для реализации мер по обеспечению суверенитета страны. Это позволит узаконить применение армии на востоке без объявления войны. Документ принят с поправками, исключившими пункт о приоритетном значении реализации минских соглашений для урегулирования конфликта. Вместо этого предлагается опираться на резолюцию Совбеза ООН по Донбассу.

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