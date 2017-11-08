Карасев: закон о реинтеграции Донбасса не нужен никому, даже президенту

РИА Новости Украина – Радиостанция "Голос Столицы"

На пленарную неделю 7-10 ноября депутаты запланировали достаточно много: два проекта избирательных кодексов, вопросы, связанные с госбюджетом на 2018 год, законопроект о жилищно-коммунальных услугах, закон о приватизации и блок аграрных вопросов.

Также парламентарии рассмотрят вопрос противодействия торговле людьми. Спикер Андрей Парубий отметил, что это "вопрос наших международных обязательств".

Кроме этого, во вторник, седьмого ноября, в повестку дня ВР попытается включить проект постановления об увольнении главы МВД Арсена Авакова.

Также стоит напомнить, что на этой пленарной неделе под Верховной Радой продолжится акция "Большая политическая реформа". Основные требования митингующих – пропорциональная система выборов в Раду по открытым спискам, отмена депутатской неприкосновенности и создание антикоррупционного суда.

Будет ли работа парламентариев плодотворной, в эфире радиостанции Голос Столицы спрогнозировал политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев.

Дойдут ли наши избранники до вопроса о выборах или сосредоточатся на бюджетных вопросах?

– Громадье планов ВРУ на эту пленарную неделю. Но это из серии "много шума — и ничего". Потому что, обратите внимание, один из ключевых законов о так называемой реинтеграции Донбасса — его нету в этих планах, его отодвигают. Значит, он не нужен.

Тот закон, который приняли, пролонгировавший особый статус отдельных районов Донбасса, вот этот нужен был закон, и в пакете туда привязали этот закон о реинтеграции. Теперь его благополучно отодвигают и, скорее всего, забудут, неактуален он сегодня. А сколько было шума.

С начала лета этого года, какие там баталии шли вокруг формулировок отдельных и т.д. Второе: на этой неделе ничего не будет. Избирательный кодекс, который предполагает реформирование нынешней избирательной системы смешанной на систему открытых избирательных списков, он не выгоден ни политическим силам, ни власти.

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Смешанная система выгодна нынешней власти, любой, кстати, власти, потому что партия власти за счет мажоритарщиков всегда добирала необходимое количество голосов для формирования коалиции большинства. В политологии это называется «фабрикацией большинства» за счет мажоритарщиков. Ни одна партия власти никогда не побеждала так, чтобы сформировать большинство за счет списочников. Поэтому ни БПП, ни тем более «Народный фронт», не будут стремиться к тому, чтобы отказаться от смешанной избирательной системы.

Что касается партий остальных, то тоже не совсем это выгодные для политических лидеров открытые списки, потому что в открытых списках ослабляется влияние лидеров партий на формирование списка. А закрытые списки формируют вождистские партии, и роль лидера здесь является ключевой, потому что фактически он формирует список, в условиях отсутствия внутрипартийной демократии в Украине.

Поэтому будут много говорить, политическая риторика будет бить рекорды новые, появятся новые чемпионы по политической риторике относительно избирательных кодексов, но ничего не будет.

Бюджет тоже — пока ничего не будет, потому что надо уточнить параметры бюджета, бюджетная резолюция, которая ранее подавалась Кабмином, она ориентировалась на одни финансово-экономические показатели, а за эти месяцы произошли изменения, инфляция увеличилась, курс гривны относительно доллара падает и вряд ли он остановится на тех отметках, которые запланировали на следующий бюджет. ВВП – 3% планируют на следующий год. Не будет 3%! Стало быть, нужно пересматривать.

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И транша, скорее всего, может не быть, не будет МВФ, значит, надо пересматривать финансовые показатели, экономические показатели бюджета. А во-вторых, искать голоса для принятия госбюджета. А где взять голоса? Большинства-то нет. Значит, придется удовлетворять лоббистские запросы отдельных фракций, отдельных депутатов-мажоритарщиков, для того чтобы с боем через лоббистские усилия, через разные непрозрачные квазикоррупционные практики и схемы найти необходимое количество голосов для принятия госбюджета в конце этого года.

Кстати, бюджетная история, она же не на неделю, это будет до конца ноября, это точно.

Но надо же сначала в первом чтении проголосовать этот документ.

— Проголосуют в первом чтении, да, но я не думаю, что на этой неделе проголосуют в первом чтении. И на следующей, скорее всего, тоже — нет.

Тогда получаются сжатые сроки?

– Правильно, поэтому я говорю, что сейчас будет торг бюджетный, лоббистский торг, потому что надо вам проголосовать, Кабмину, давайте. Нет голосов, тогда приходите к нам и давайте с нами решать, а вот наши пожелания — такие, а вот пожелания мажоритарщиков — такие.

До законопроекта о реинтеграции Донбасса дойдут в ближайшие две пленарные недели нардепы?

– Не дойдут. Потому что он не нужен. Посмотрите, что происходит в мире, что говорит Волкер, его последние заявления. Он не нужен никому. Не знаю, может, кому-то нужен, из "Народного фронта", может, кому-то еще, но он даже президенту не нужен, потому что президент свое задание выполнил, когда обещал Волкеру закон о пролонгации особого статуса.

А что касается этого закона, на самом концептуальном уровне нет понимания того, а что это за закон, и для чего он нужен. Вы думаете, почему он через комитет не прошел? Это же понятно, что кворума специально не было, для того чтобы этот закон отодвинуть, и пока его, по крайней мере, пока, а может, и на длительное время не выдвигать в качестве ни медийной, ни законодательной повестки дня.

Не будут ли уговаривать американские дипломаты украинских депутатов проголосовать либо за этот документ, либо за антикоррупционный суд?

– Проголосовать за тот закон, в котором нет упоминания минских соглашений? Они уговаривать не будут, это точно. Потому что как раз западные партнеры говорят: если уж принимать, то так чтобы "минские" там были.

Может, уговорят депутатов вернуть туда пункт про минские соглашения?

– А как вернуть? Он не пройдет? И кто вернет — БПП и Порошенко? Чтобы "Батькивщина" и остальные возбудились и говорили, что это предательство и т.д.? Компромисса нет по этому делу, поэтому западные партнеры и говорят: раз так, то лучше и не надо.

А что касается Митчелла… даже сами представители власти говорят о том, что мандат Волкера и статус Волкера намного ниже статуса Нуланд и мандата. А что говорить о Митчелле? Ему 30 лет. Это еще молодой аналитик, который не является таким как бы дипломатическим зубром, каким-то волком, Волкером дипломатическим, поэтому это будет такой ознакомительный визит, и не уверен даже, что президент с ним будет совещаться. Может быть, с Елисеевым — да. И с Климкиным — да.

Так, для ознакомления, что это за страна, какие тут люди, какие депутаты, что они думают. В общем, тут по законодательной повестке дня больше вопросов и больше тупиков, нежели уже хорошей законодательной лыжни. Лыжни нету, есть только тупики.

Напомним, ранее директор Украинской политконсалтинговой группы Дмитрий Разумков заявил, что вместе с законом о реинтеграции во избежание узурпации власти Порошенко, нужно было принять закон об импичменте.

А политтехнолог Екатерина Одарченко в эфире "ГС" заявила, что исход будущих президентских выборов — в руках главы МВД. Поэтому дело против сына Авакова — очередной грамотный способ отвлечения внимания украинцев от тех непопулярных решений, которые принимаются властью.