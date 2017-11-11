наверх
11.11.201716:29
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Политика

    Названа дата рассмотрения проекта о реинтеграции Донбасса в Раде

    Тема:

    Реинтеграция Донбасса: разрыв дипотношений с РФ (226)

    (обновлено: )8511
    По словам спикера парламента Андрея Парубия, Рада намерена рассмотреть законопроект о реинтеграции Донбасса во втором чтении в ближайший четверг, 16 ноября.
    Верховная рада
    Украинское фото

    КИЕВ, 11 ноя — РИА Новости Украина. Верховная Рада планирует рассмотреть во втором чтении законопроект о реинтеграции Донбасса в ближайший четверг, 16 ноября, сообщил в субботу журналистам спикер парламента Андрей Парубий.

    "Закон о реинтеграции после дискуссий с главой комитета — так выглядит, что они (в парламентском комитете — ред.) смогут работы над поправками завершить в среду следующую, поэтому мы планируем предварительно, что в среду будет завершена работа в комитете, и в четверг мы будем иметь возможность уже выйти на рассмотрение на сессии Верховной рады", — сказал Парубий в субботу журналистам, его выступление транслировал телеканал "112 Украина".

    Вадим Карасев. Архивное фото
    Украинское фото
    Карасев: закон о реинтеграции Донбасса не нужен никому, даже президенту

    Парубий также сообщил, что голосование по госбюджету-2018 планируется во вторник.

    Смотрите также: Судьба переселенцев и реинтеграция Донбасса. Мнение эксперта

    Парламент Украины 6 октября утвердил в первом чтении предложенный президентом законопроект о реинтеграции Донбасса. Ранее ожидалось, что доработанный текст закона вынесут на рассмотрение во втором чтении еще в середине октября, однако депутаты не рассматривали документ. Представитель президента в парламенте Ирина Луценко заявила, что профильный комитет Рады по национальной безопасности и обороне получил более 2 тысяч поправок в законопроект о реинтеграции Донбасса, документ во втором чтении может быть рассмотрен в Раде в середине ноября. Согласно календарному плану, Рада соберется на следующую пленарную неделю с 14 по 17 ноября.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Президент РФ Владимир Путин перед совместным фотографированием лидеров экономик форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).
    Путин - Трамп: вьетнамский саммит
    Верховная рада
    Реинтеграция Донбасса: разрыв дипотношений с РФ
    Владимир Гройсман
    Украина - Бандера - Польша: патриотизм и раздор
    Луи Си Кей
    Секс-скандал в Голливуде. Вайнштейн, Спейси, Хоффман...