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    Реинтеграция Донбасса. В этом году закон не примут - депутат

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    Реинтеграция Донбасса: разрыв дипотношений с РФ (239)

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    По словам народного депутата Сергея Таруты, второе чтение закона о государственной политике по обеспечению суверенитета над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях, скорее всего, будет отложено.
    Сергей Тарута. Архивное фото
    Украинское фото

    Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

    Несмотря на заявления политиков из числа парламентской коалиции, закон "О государственной политике по обеспечению суверенитета над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях" так и не будет принят, считает внефракционный депутат Сергей Тарута.

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    "Если вы обратили внимание, это закон даже уже и не называется "законом о реинтеграции Донбасса". В этой инициативе ни слова не осталось не о реинтеграции, не об украинцах, которые сегодня находятся на оккупированной территории или в, так называемой, "серой" зоне. Не говорится в этом документе и о переселенцах, и о не оккупированной территории Донецкой и Луганской области. В итоге закон получился больше о войне, чем о мире. Думаю, что в ближайшее время западные партнеры Украины будут всячески давить на руководство страны с тем, чтобы эта инициатива не была принята во втором чтении", — считает Тарута.

    Политик убежден, что в этом году закон о реинтеграции Донбасса так и не будет принят.

    "Скорее всего, его оставят "на потом". Многое будет зависеть от того, в каком ключе пойдет разрешение ситуации с нашими амерканскими и европейскими партнерами", — отметил нардеп.

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