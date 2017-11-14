Реинтеграция Донбасса. В этом году закон не примут - депутат

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Несмотря на заявления политиков из числа парламентской коалиции, закон "О государственной политике по обеспечению суверенитета над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях" так и не будет принят, считает внефракционный депутат Сергей Тарута.

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"Если вы обратили внимание, это закон даже уже и не называется "законом о реинтеграции Донбасса". В этой инициативе ни слова не осталось не о реинтеграции, не об украинцах, которые сегодня находятся на оккупированной территории или в, так называемой, "серой" зоне. Не говорится в этом документе и о переселенцах, и о не оккупированной территории Донецкой и Луганской области. В итоге закон получился больше о войне, чем о мире. Думаю, что в ближайшее время западные партнеры Украины будут всячески давить на руководство страны с тем, чтобы эта инициатива не была принята во втором чтении", — считает Тарута.

Политик убежден, что в этом году закон о реинтеграции Донбасса так и не будет принят.

"Скорее всего, его оставят "на потом". Многое будет зависеть от того, в каком ключе пойдет разрешение ситуации с нашими амерканскими и европейскими партнерами", — отметил нардеп.