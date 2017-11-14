Закон о реинтеграции Донбасса. Поправку о дипотношениях с РФ не внесут - нардеп

КИЕВ, 14 ноя — РИА Новости. Рабочая группа, которая занималась подготовкой украинского законопроекта о реинтеграции Донбасса к рассмотрению во втором чтении, решила не вносить в него поправку о разрыве дипломатических отношений с Россией, сообщил РИА Новости во вторник депутат Верховной Рады Украины Иван Винник.

Ранее Винник заявил, что намерен предложить профильному комитету парламента внести в заключительные положения законопроекта о реинтеграции Донбасса формулировку, обязывающую, по его мнению, кабмин разорвать дипотношения с Россией. Депутат от фракции "Народный фронт" Андрей Тетерук позже заявил, что поправка о разрыве дипотношений Украины с РФ уже подана депутатами в комитет парламента.

"Мы обсуждали этот вопрос на рабочих группах и приняли решение, что вопрос дипломатических отношений — это исключительно полномочия исполнительной ветви власти, а поэтому, руководствуясь конституцией Украины и независимостью ветвей власти, мы приняли решение, что мы не будем говорить кабинету министров, как ему выполнять меры, связанные с фактом признания РФ агрессором, если этот законопроект будет проголосован в целом",- сказал Винник.

По его словам, принято решение — не "напоминать" кабмину, что он "должен" разорвать отношения с РФ, а "ожидать, что они это сделают".

Он так же заявил, что финальный текст законопроекта о реинтеграции Донбасса направлен на согласование фракциям Верховной рады Украины и президенту Петру Порошенко.

Парламент Украины 6 октября утвердил в первом чтении предложенный президентом законопроект о реинтеграции Донбасса. В субботу спикер парламента Андрей Парубий заявил, что Верховная Рада планирует рассмотреть законопроект во втором чтении 16 ноября, если комитет в среду завершит работу над поправками к закону.

"Вчера мы (рабочей группой – ред.) собрались, чтобы выйти на финальный текст, компромиссный, который может быть поддержан пяти фракциями парламента ко второму чтению. Текст вчера появился. Мы его направили фракциям, субъекту законодательной инициативы президенту, чтобы он учел, что наработал комитет и соответствует ли, по его мнению, он духу и идеологии проекту, который он вносил в Раду", — заявил Винник в ходе общения с журналистами, которое транслировал телеканал "112 Украина".

Дипотношения между Украиной и РФ были установлены в 1992 году соответствующим протоколом. По законодательству Украины, предложения о разрыве дипотношений вносятся МИД либо другими центральными органами исполнительной власти (кабмин, министерства, ведомства). Ранее МИД Украины заявлял, что не поддерживает идею разрыва дипломатических отношений с РФ, так как считает, что это может негативно сказаться на гражданах Украины.