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    В ОБСЕ сообщили, что поможет скорейшему обмену пленными в Донбассе

    (обновлено: )114
    Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик считает, что помощь лидеров стран "нормандского формата" разморозит процесс обмена пленными.
    Обмен пленными. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 15 ноя — РИА Новости Украина. Содействие лидеров стран "нормандского формата" (Франция, Германия, Россия и Украина) могло бы помочь скорейшему обмену пленными в Донбассе, заявил спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик в среду в Минске.

    Сергей Тарута. Архивное фото
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    "Содействие (со стороны лидеров "нормандского формата" – ред.)… всегда помогает, если оно происходит в духе гуманности", — сказал Сайдик журналистам, комментируя возможную необходимость вмешательства лидеров "нормандской четверки" в процесс подготовки обмена пленными с целью его скорейшего осуществления.

    Он подчеркнул, что работа "нормандского формата" и контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе является единым целостным процессом.

    Дипломат также прокомментировал встречу президента России Владимира Путина с представителем Киева в гуманитарной подгруппе Виктором Медведчуком, который попросил у российского президента поддержки по предложению осуществить обмен пленными в Донбассе по формуле "306 на 74".

    "Я слышал об этом, что был такой разговор господина Медведчука с президентом России. Посмотрим, какие цифры действительно будут. Главное, надо продемонстрировать гуманность и сделать все возможное для освобождения удерживаемых лиц", — отметил Сайдик.

    Сайдик вновь повторил свой призыв к сторонам конфликта в Донбассе "сделать все возможное для освобождения удерживаемых лиц до новогодних и рождественских праздников". Он также подчеркнул, что тема подготовки обмена пленными стала в среду центральной в работе гуманитарной подгруппы по Донбассу в Минске.

    Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

    Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.

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