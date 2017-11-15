Шредер: власти Украины ведут войну против Донбасса

КИЕВ, 15 ноя — РИА Новости Украина. Экс-канцлер Германии Герхард Шредер в интервью газете Zeit обвинил правительство Украины в ведении войны против Донбасса.

"Шредер обвинил правительство Украины в том, что оно ведет войну против Донбасса", — говорится в публикации. Экс-канцлер также отметил, что мнение о том, что Россия якобы намерена "аннексировать Прибалтику", "абсурдно".

"В сравнении с президентом США мы можем быть счастливы, что имеем такого, как Путин", — сказал Шредер.

Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.