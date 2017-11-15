Лавров: желание сделать из миротворцев ООН оккупантов Донбасса бесперспективно

КИЕВ, 15 ноя — РИА Новости Украина. Позиция Украины, которая хочет сделать из миротворцев ООН оккупантов Донбасса, не имеет перспектив, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

По словам Лаврова, Украина не нацелена на обеспечение безопасности наблюдателей от ОБСЕ, "выполняющих функции по контролю за соблюдением минских договоренностей, а хочет ввести оккупационные войска, перерезать все контакты Донбасса с внешним миром и затем установить там свои порядки, полностью игнорируя минские договоренности".

"Это, конечно, позиция, не имеющая никаких перспектив", — сказал Лавров на пресс-конференции.

Он считает, что окончательная формулировка резолюции СБ ООН по миротворцам в Донбассе должна быть приемлема для самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

"В нашем проекте резолюции обозначены абсолютно необходимые критерии для миротворческой операции. Критерии, которые установлены ООН. Один из них, который является просто таким хрестоматийным – это согласие конфликтующих сторон на национальный состав контингентов, которые включаются в миротворческую операцию, что означает согласие, конечно же, Киева, но обязательно и в не меньшей степени согласие Донецка и Луганска. Поэтому мы будем готовы к тому, чтобы этот проект резолюции обсуждался максимально быстро при полном понимании, что его окончательная формулировка должна быть приемлема провозглашенным республикам и, наверное, в этой связи необходимо будет провести с ними все-таки прямые переговоры", — сказал Лавров.

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Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на дипломатические источники в Вашингтоне и ЕС сообщила, что США намерены предложить план по размещению на востоке Украины 20 тысяч международных миротворцев, американские представители намерены обсудить это с российским коллегами в ближайшее время.

По словам главы украинского МИД Павла Климкина, Украина, США, ФРГ и Франция практически разработали совместный проект резолюции ООН по миротворцам в Донбассе.