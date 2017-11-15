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    Лавров: желание сделать из миротворцев ООН оккупантов Донбасса бесперспективно

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    Миротворцы в Донбассе: быть или не быть? (246)

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    Глава российского МИД прокомментировал переговоры по введению миротворческой миссии в Донбассе.
    Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 15 ноя — РИА Новости Украина. Позиция Украины, которая хочет сделать из миротворцев ООН оккупантов Донбасса, не имеет перспектив, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

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    По словам Лаврова, Украина не нацелена на обеспечение безопасности наблюдателей от ОБСЕ, "выполняющих функции по контролю за соблюдением минских договоренностей, а хочет ввести оккупационные войска, перерезать все контакты Донбасса с внешним миром и затем установить там свои порядки, полностью игнорируя минские договоренности".

    "Это, конечно, позиция, не имеющая никаких перспектив", — сказал Лавров на пресс-конференции.

    Он считает, что окончательная формулировка резолюции СБ ООН по миротворцам в Донбассе должна быть приемлема для самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

    "В нашем проекте резолюции обозначены абсолютно необходимые критерии для миротворческой операции. Критерии, которые установлены ООН. Один из них, который является просто таким хрестоматийным – это согласие конфликтующих сторон на национальный состав контингентов, которые включаются в миротворческую операцию, что означает согласие, конечно же, Киева, но обязательно и в не меньшей степени согласие Донецка и Луганска. Поэтому мы будем готовы к тому, чтобы этот проект резолюции обсуждался максимально быстро при полном понимании, что его окончательная формулировка должна быть приемлема провозглашенным республикам и, наверное, в этой связи необходимо будет провести с ними все-таки прямые переговоры", — сказал Лавров.

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    Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на дипломатические источники в Вашингтоне и ЕС сообщила, что США намерены предложить план по размещению на востоке Украины 20 тысяч международных миротворцев, американские представители намерены обсудить это с российским коллегами в ближайшее время.

    По словам главы украинского МИД Павла Климкина, Украина, США, ФРГ и Франция практически разработали совместный проект резолюции ООН по миротворцам в Донбассе.

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