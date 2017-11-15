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    Политика

    Никаких белорусов: генерал сделал заявление по Донбассу

    Тема:

    Миротворцы в Донбассе: быть или не быть? (247)

    (обновлено: )14502
    Генерал-лейтенант Александр Скипальский убежден, что белоруссов в составе миротворческой миссии ООН в Донбассе не должно быть. По его мнению, Белоруссия является союзником России.
    Александр Скипальский
    Фото из открытых источников

    КИЕВ, 15 ноя — РИА Новости Украина. Представителей Белоруссии не должно быть в составе миротворческой миссии ООН в Донбассе, несмотря на то, что это государство высказало готовность предоставить своих военных, заявил экс-заместитель главы СБУ, председатель Союза офицеров Украины, генерал-лейтенант Александр Скипальский, пишет "Обозреватель".

    "Я считаю, что белорусов там не должно быть, потому что Беларусь – союзник России", — заявил он.

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    Украинский проект резолюции о ситуации в области прав человека в Крыму внесли на Генеральную Ассамблею ООН. Документ, который предъявляет российской стороне ряд рекомендаций, был принят 14 ноября Третьим комитетом ГА ООН по социальным, гуманитарным и культурным вопросам, при этом Белоруссия проголосовала против него. Ожидается, что проект резолюции рассмотрят на пленарном заседании текущей 72-й сессии Генассамблеи.

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