Никаких белорусов: генерал сделал заявление по Донбассу

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КИЕВ, 15 ноя — РИА Новости Украина. Представителей Белоруссии не должно быть в составе миротворческой миссии ООН в Донбассе, несмотря на то, что это государство высказало готовность предоставить своих военных, заявил экс-заместитель главы СБУ, председатель Союза офицеров Украины, генерал-лейтенант Александр Скипальский, пишет "Обозреватель".

"Я считаю, что белорусов там не должно быть, потому что Беларусь – союзник России", — заявил он.

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Украинский проект резолюции о ситуации в области прав человека в Крыму внесли на Генеральную Ассамблею ООН. Документ, который предъявляет российской стороне ряд рекомендаций, был принят 14 ноября Третьим комитетом ГА ООН по социальным, гуманитарным и культурным вопросам, при этом Белоруссия проголосовала против него. Ожидается, что проект резолюции рассмотрят на пленарном заседании текущей 72-й сессии Генассамблеи.