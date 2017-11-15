Минск готов отправить своих миротворцев в Донбасс – МИД Белоруссии

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Минск готов отправить своих миротворцев в Донбасс, если это будет приемлемо для всех сторон, заявил глава МИД Белоруссии Владимир Макей.

"Мы готовы выделить соответственный миротворческий контингент, если это будет приемлемо всем заинтересованным сторонам для того, чтобы участвовать в решении миротворческих задач", — сказал он.

Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на дипломатические источники в Вашингтоне и ЕС сообщила, что США намерены предложить план по размещению на востоке Украины 20 тысяч международных миротворцев, американские представители намерены обсудить это с российским коллегами в ближайшее время.

Президент России Владимир Путин заявил, что поддерживает идею отправки миротворцев ООН в Украину, но речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ, миротворцы должны находиться на линии разграничения и ни на каких других территориях.

По словам главы украинского МИД Павла Климкина, Украина, США, ФРГ и Франция практически разработали совместный проект резолюции ООН по миротворцам в Донбассе.