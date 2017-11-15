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    Минск готов отправить своих миротворцев в Донбасс – МИД Белоруссии

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    Миротворцы в Донбассе: быть или не быть? (246)

    (обновлено: )26250
    Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что его страна готова участвовать в решении миротворческих задач.
    Здание МИД Белоруссии
    RIA News Иван Руднев | Перейти в фотобанк

    МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Минск готов отправить своих миротворцев в Донбасс, если это будет приемлемо для всех сторон, заявил глава МИД Белоруссии Владимир Макей.

    Блокпост силовиков на въезде на неподконтрольную Киеву территорию Донбасса. Архивное фото
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    "Мы готовы выделить соответственный миротворческий контингент, если это будет приемлемо всем заинтересованным сторонам для того, чтобы участвовать в решении миротворческих задач", — сказал он.

    Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на дипломатические источники в Вашингтоне и ЕС сообщила, что США намерены предложить план по размещению на востоке Украины 20 тысяч международных миротворцев, американские представители намерены обсудить это с российским коллегами в ближайшее время.

    Президент России Владимир Путин заявил, что поддерживает идею отправки миротворцев ООН в Украину, но речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ, миротворцы должны находиться на линии разграничения и ни на каких других территориях.

    По словам главы украинского МИД Павла Климкина, Украина, США, ФРГ и Франция практически разработали совместный проект резолюции ООН по миротворцам в Донбассе.

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