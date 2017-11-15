В Кремле опровергли размещение в Донбассе 20 тыс миротворцев

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Сообщения СМИ о том, что в Донбассе планируют разместить 20 тысяч миротворцев, не соответствуют действительности, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на дипломатические источники в Вашингтоне и ЕС сообщила, что США намерены предложить план по размещению на востоке Украины 20 тысяч международных миротворцев, американские представители намерены обсудить это с российским коллегами в ближайшее время.

"Нет, эти все сообщения не соответствуют действительности", — сказал Песков журналистам в среду, отвечая на просьбу прокомментировать сообщения СМИ.

При этом он пока не стал комментировать переговоры помощника президента России Владислава Суркова со спецпредставителем США по Украине Куртом Волкером. Встреча Волкера и Суркова состоялась 13 ноября в Белграде.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что поддерживает идею отправки миротворцев ООН в Украину, но речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ, миротворцы должны находиться на линии разграничения и ни на каких других территориях.

По словам главы украинского МИД Павла Климкина, Украина, США, ФРГ и Франция практически разработали совместный проект резолюции ООН по миротворцам в Донбассе.