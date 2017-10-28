Донбасс: мир или война? Зачем Волкер приезжал в Киев

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Спецпредставитель Госдепа США Курт Волкер в пятницу посетил Киев и встретился с президентом Украины Петром Порошенко. По сообщениям СМИ, визит Волкера в Киев был внеплановым и "экстренным", что дало повод экспертам строить различные предположения.

Некоторые наблюдатели связали приезд Волкера с тлеющим у стен Верховной Рады "Михомайданом", грозящим перерасти в очередной госпереворот. Другие утверждали: Волкер просто привез на Банковую новые "вводные", касающиеся урегулирования ситуации на востоке Украины.

Выполнять "Минск-2" надлежащим образом

Волкер и Порошенко провели встречу вечером в пятницу. Как сообщает президентская пресс-служба, "стороны скоординировали дальнейшие шаги по укреплению международного присутствия на Донбассе, как в рамках усилий в Нормандском формате, так и на международных площадках, прежде всего в Совете Безопасности ООН".

Собеседники также "обсудили ситуацию в вопросах безопасности в регионе и отметили принципиальную важность обеспечения надлежащего выполнения Минских договоренностей, прежде всего в части консолидации устойчивого и всеобъемлющего прекращения огня, вывода из Украины российских оккупационных войск и техники".

Напомним, ранее замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Григорий Тука заявлял, что Украина не имеет доказательств присутствия регулярных сил РФ в Донбассе.

На встрече обсудили проблему освобождения заложников.

Сообщается, что Волкер высоко оценил одобрение Закона Украины "О создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины".

"Было отмечено, что это решение является четким сигналом в подтверждение настоящей преданности украинской стороны мирному урегулированию", — говорится в сообщении.

Отметим, принятие закона в украинском парламенте сопровождалось скандалами и драками. Национал-радикалы выступили против выполнения минских соглашений, считая их "консервацией российской агрессии".

Введут миротворцев?

Цель визита Курта Волкера — ознакомить президента Петра Порошенко с дальнейшими шагами по выполнению Минских соглашений, которые были согласованы на встрече Волкера-Суркова, считает политический аналитик Дмитрий Корнейчук.

По его мнению, украинская сторона может отвести военные части от линии разграничения под видом ротации — "соответственно, Сурков проконтролирует соответствующий отвод армии ЛДНР".

После решения вопросов безопасности в Донбасс введут миротворческую миссию ООН, которая будет контролировать всю территорию Донбасса (включая границу с РФ) при эффективном сотрудничестве с мониторинговой миссией ОБСЕ, прогнозирует Корнейчук.

С границей не так все просто. "Партия войны" в Раде категорически против выполнения политической части "Минска-2". Между тем президент РФ Владимир Путин, выступая на заседании дискуссионного клуба "Валдай", подчеркнул, что до решения политических вопросов (особый статус Донбасса, закон об амнистии) закрытие границы между Россией и непризнанными республиками приведет к ситуации наравне с Сребренницей — там просто будет резня устроена".

"Мы этого не сможем допустить и никогда не допустим", — сказал президент РФ.

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Донбасс: снова канонада

Разговоров об урегулировании ситуации на востоке Украины много, но… когда еще дойдет дело до урегулирования. А пока в Донбассе — очередное обострение.

"Сегодня активная канонада. Не стану утверждать, но вроде бы даже реактивные залпы были", — написал в субботу утром в своем блоге находящийся в Донецке журналист Денис Селезнев.

По информации оперативного командования непризнанной ДНР, в результате минометного обстрела со стороны ВСУ окраин Донецка погиб мирный житель.

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Командование АТО сообщало о росте потерь среди военнослужащих ВСУ. А спикер Рады Андрей Парубий сообщил Волкеру, что "только за последние три месяца погибли десять украинцев и были ранены 70 украинских военнослужащих" (считал ли он украинцев с другой стороны?).

Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик на встрече контактной группы в Минске в пятницу констатировал: количество нарушений режима прекращения огня в Донбассе существенно выросло на текущей неделе.