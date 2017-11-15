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    Политика

    Комитет Рады включил в законопроект по Донбассу вопрос "возврата Крыма"

    (обновлено: )39306
    Глава комитета Сергей Пашинский отметил, что политически нельзя забыть о Крыме и Севастополе, поэтому они добавлены в каждый абзац.
    Верховная Рада Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 15 ноя — РИА Новости. Комитет Верховной рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны включил в текст законопроекта о реинтеграции Донбасса вопрос "возвращения Крыма", заседание транслировали телеканалы.

    Эмине Джапарова
    Фото из открытых источников
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    Принятый в первом чтении законопроект о реинтеграции Донбасса, в частности, дает президенту право использовать вооруженные силы в регионе в мирное время для реализации мер по обеспечению суверенитета страны. Это позволит узаконить применение армии на востоке без объявления войны. Документ принят с поправками, исключившими пункт о приоритетном значении реализации минских соглашений для урегулирования конфликта. Вместо этого предлагается опираться на резолюцию Совбеза ООН по Донбассу.

    "Закон президентом подан с конкретной целью — освободить временно оккупированные территории Донбасса с использованием ВСУ. Создать оперативный штаб и т.д. Но политически мы не можем забыть о Крыме и Севастополе, поэтому они добавлены в каждый абзац", — сказал председатель комитета Сергей Пашинский.

    Комитет также утвердил окончательное название законопроекта "Закон Украины об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской области".

    В законопроекте прописано, что Киев не признает никакие документы, выданные на неподконтрольных ему территориях Донецкой и Луганской областей и в Крыму, в том числе свидетельства о рождении и смерти.

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