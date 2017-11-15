Комитет Рады включил в законопроект по Донбассу вопрос "возврата Крыма"

КИЕВ, 15 ноя — РИА Новости. Комитет Верховной рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны включил в текст законопроекта о реинтеграции Донбасса вопрос "возвращения Крыма", заседание транслировали телеканалы.

Принятый в первом чтении законопроект о реинтеграции Донбасса, в частности, дает президенту право использовать вооруженные силы в регионе в мирное время для реализации мер по обеспечению суверенитета страны. Это позволит узаконить применение армии на востоке без объявления войны. Документ принят с поправками, исключившими пункт о приоритетном значении реализации минских соглашений для урегулирования конфликта. Вместо этого предлагается опираться на резолюцию Совбеза ООН по Донбассу.

"Закон президентом подан с конкретной целью — освободить временно оккупированные территории Донбасса с использованием ВСУ. Создать оперативный штаб и т.д. Но политически мы не можем забыть о Крыме и Севастополе, поэтому они добавлены в каждый абзац", — сказал председатель комитета Сергей Пашинский.

Комитет также утвердил окончательное название законопроекта "Закон Украины об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской области".

В законопроекте прописано, что Киев не признает никакие документы, выданные на неподконтрольных ему территориях Донецкой и Луганской областей и в Крыму, в том числе свидетельства о рождении и смерти.