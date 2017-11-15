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    Культура

    Михаила Задорнова похоронили на родине рядом с могилой отца

    (обновлено: )179
    В среду прошло отпевание сатирика в Риге, после чего гроб с его телом был перевезен в Юрмалу. При жизни Задорнов распорядился похоронить его рядом с могилой отца.
    Рижане пришли попрощаться с Михаилом Задорновым
    SPUTNIK / РОБЕРТС ВИЦУПС

    КИЕВ, 15 ноя – РИА Новости Украина. В Латвии состоялись похороны писателя-сатирика Михаила Задорнова, в среду он был похоронен на кладбище Яундубулты в Юрмале.

    Рижане пришли попрощаться с Михаилом Задорновым
    Janis Skapars/TVNET
    Сотни рижан пришли проститься с Михаилом Задорновым

    Ранее в церкви Александра Невского в Риге прошло отпевание, после чего тело Задорнова отвезли в Юрмалу и похоронили рядом с отцом, Николаем Задорновым. Такова была последняя воля артиста.

    На похоронах сатирика присутствовали его родственники и близкие друзья.

    Задорнов родился в июле 1948 года. Дебютировал на телеэкране в 1982 году, но настоящая популярность к нему пришла через два года. Задорнов написал более десяти книг, среди его работ — лирические и сатирические рассказы, юморески, очерки, путевые заметки и пьесы. Лауреат премий "Золотой теленок", "Овация".

    В начале 2016 года у сатирика диагностировали опухоль. Он умер на 70-м году жизни.

    Николай Задорнов — советский писатель и сценарист. Умер 18 сентября 1992 года в Риге. Заслуженный деятель культуры Латвийской ССР (1969), лауреат Сталинской премии второй степени (1952).

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