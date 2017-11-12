наверх
12.11.201713:43
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Россия

    В Подмосковье в закрытом режиме проходит прощание с Задорновым

    (обновлено: )363
    Возле клиники собрались более 50 человек, которые пришли проститься с известным сатириком. Перед началом церемонии представитель семьи сообщил присутствующим, что по желанию Задорнова прощание пройдет в закрытом режиме.
    Писатель и сатирик Михаил Задорнов
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 12 ноя — РИА Новости Украина. В воскресенье, 12 ноября, в одной из клиник в Подмосковье в закрытом режиме проходит прощание с сатириком Михаилом Задорновым, который скончался в пятницу на 70-м году жизни, передает корреспондент РИА Новости.

    Писатель-сатирик Михаил Задорнов. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Михаил Задорнов. Справка

    Возле клиники собрались более 50 человек, которые пришли проститься с известным сатириком. Перед началом церемонии представитель семьи сообщил присутствующим, что по желанию Задорнова прощание пройдет в закрытом режиме.

    Ранее семья артиста сообщила, что Задорнов будет похоронен в Латвии, согласно его последней воле.

    Семья сатирика отметила его ироничное отношение к публичности и о том, как он всегда охранял свою и их жизнь от чужого вмешательства, поэтому они просили "не создавать суету вокруг его смерти".

    Задорнов родился в июле 1948 года в Юрмале. Дебютировал на телеэкране в 1982 году, но настоящая популярность к нему пришла через два года. Задорнов написал более десяти книг, среди его работ — лирические и сатирические рассказы, юморески, очерки, путевые заметки и пьесы. Лауреат премий "Золотой теленок", "Овация". В пятницу Задорнов, который в течение долгого времени боролся с онкологическим заболеванием, скончался на 70-м году жизни.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Президент РФ Владимир Путин перед совместным фотографированием лидеров экономик форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).
    Путин - Трамп: вьетнамский саммит
    Погребинский: разрыв дипломатических отношений с РФ в перспективе возможен. Видео
    Реинтеграция Донбасса: разрыв дипотношений с РФ
    Волошин: польский аналог сайта "Миротворец" — ужас для украинских политиков. Видео
    Украина - Бандера - Польша: патриотизм и раздор
    Луи Си Кей
    Секс-скандал в Голливуде. Вайнштейн, Спейси, Хоффман...