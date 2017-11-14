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    Прокуратура в суде добивается ареста сына Авакова

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    Рюкзаки и дело. Суд отпустил сына Авакова (105)

    (обновлено: )6610
    Специализированная антикоррупционная прокуратура подала апелляцию на решение суда освободить Александра Авакова.
    Александр Аваков после задержания
    Радио Свобода

    КИЕВ, 14 ноя — РИА Новости. Апелляционный суд Киева приступил к рассмотрению апелляционной жалобы Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) на меру пресечения в виде личного обязательства, определенную судом первой инстанции сыну главы министерства внутренних дел Украины Александру Авакову.

    Арсен Аваков
    Андрей Поликовський/iPress.ua
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    Сына министра подозревают в причастности к растрате около 520 тысяч долларов во время закупки МВД рюкзаков в 2015 году. По делу проходят еще два человека, один из которых — бывший замминистра внутренних дел Сергей Чеботарь.

    1 ноября суд в Киеве избрал Авакову-младшему меру пресечения в виде личного обязательства. Кроме того, он должен носить электронный браслет, однако в тот момент не нашлось свободных устройств.

    "Мы просим, чтобы было удовлетворено ходатайство, которое было подано в суд первой инстанции", — сказал перед заседанием прокурор Василий Крычун во время общения с журналистами, которое транслировало агентство "УНН".

    Он также напомнил, что САП просила суд первой инстанции избрать Авакову меру пресечения в виде ареста с возможностью внесения 5 миллионов гривен залога.

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