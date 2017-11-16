Мы не пойдем на шантаж ЛДНР в вопросе обмена пленными - Геращенко

КИЕВ, 16 ноя — РИА Новости Украина. Киев готов к обмену пленными с самопровозглашенными ДНР и ЛНР, но при этом украинские власти не поддадутся шантажу со стороны представителей неподконтрольных территорий, заявил первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Киева на переговорах по Донбассу в Минске Ирина Геращенко.

В среду, 15 ноября, российский президент Владимир Путин по телефону обсудил с руководителями непризнанных ДНР и ЛНР Александром Захарченко и Игорем Плотницким инициативу по обмену пленными между Украиной и самопровозглашенными ДНР И ЛНР; Захарченко и Плотницкий в целом поддержали эту идею, сообщил ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

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"Мы готовы передать всех, кого позволяет украинское законодательство, чтобы забрать подтвержденных украинцев. Но мы не пойдем на шантаж и не можем отпустить на волю тех, кто никак не подпадает под действие минских соглашений, например, "беркутовцев", которых подозревают в убийстве героев Небесной сотни", — написала Геращенко на своей странице в Facebook.

Она также привела пример шантажа со стороны руководителей самопровозглашенной ЛНР. Так, по ее словам, в октябре ополченцы обещали разблокировать контрольно-пропускной пункт "Золотое" в Луганской области, однако на прошедших минских переговорах выдвинули новое условие. Они пообещали открыть "Золотое" только после отвода тяжелой техники от станицы Луганской.

"Делаем все для освобождения заложников. Скорейшего освобождения подтвержденных сторонами лиц", подчеркнула вице-спикер.

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Как сообщалось, представитель Украина на переговорах по Донбассу в Минске Виктор Медведчук на встрече с Путиным сообщил, что Украина готова освободить 306 человек в рамках обмена пленными в Донбассе, в свою очередь Киев ждет от ополченцев освобождения более 70 человек до Нового года. По мнению Медведчука, этот обмен стал бы серьезным шагом и в реализации минских соглашений, и в вопросах мира на востоке Украины.