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    Захарченко объяснил, почему согласен с Путины по вопросу обмена пленными

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    По словам главы самопровозглашенной ДНР Александра Захарченко, он поддержал инициативу российского президента по обмену пленными в Донбассе, потому что она не противоречит принципам ДНР.
    Глава самопровозглашенной ДНР Александр Захарченко. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    ДОНБАСС, 15 ноя — РИА Новости Украина. Глава самопровозглашенной ДНР Александр Захарченко согласен с позицией президента России Владимира Путина в вопросе обмена пленными с Киевом.

    В среду Путин по телефону обсудил с руководителями непризнанных ДНР и ЛНР Александром Захарченко и Игорем Плотницким инициативу  по обмену пленными между Украиной и самопровозглашенными ДНР И ЛНР; Захарченко и Плотницкий в целом поддержали эту идею, сообщил ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

    Помощник президента РФ Владислав Сурков. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    "Сегодня обсудили по телефону с Владимиром Владимировичем Путиным обмен пленными и другие вопросы. В вопросе об обмене пленными я согласен с позицией президента России — мы должны руководствоваться здесь принципами человечности. Обмен пленными не должен оставаться вопросом войны и торговли", — сказал РИА Новости Захарченко.

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    Глава самопровозглашенной ДНР отметил важность наличия нравственных принципов в сложившейся ситуации в Донбассе. Захарченко также отметил, что поддержал инициативу Путина, потому что она не противоречит принципам ДНР.

    "Поэтому да, я поддержал инициативу президента России. По той простой причине, что она совершенно не противоречит нашим принципам и тому, как Республика вела себя в вопросе о пленных раньше", — сказал он.

    Ранее в среду представитель Украина на переговорах по Донбассу в Минске Виктор Медведчук на встрече с Путиным сообщил, что Украина готова освободить 306 человек в рамках обмена пленными в Донбассе, в свою очередь Киев ждет от ополченцев освобождения более 70 человек до Нового года. По мнению Медведчука, этот обмен стал бы серьезным шагом и в реализации минских соглашений, и в вопросах мира на востоке Украины.

    Контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины ранее в Минске договорилась о новом перемирии в Донбассе с полуночи 25 августа. Это уже пятая с начала года попытка сторон прекратить огонь и третья — с начала конфликта для того, чтобы обеспечить "режим тишины" к 1 сентября. Однако стороны уже обвинили друг друга в несоблюдении перемирия.

    В 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

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