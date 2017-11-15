Путин поддержал идею обмена пленными между Украиной, ДНР и ЛНР

КИЕВ, 15 ноя – РИА Новости Украина. Президент России Владимир Путин поддержал предложение лидера общественного движения "Украинский выбор — право народа" Виктора Медведчука об обмене пленными между Украиной, ДНР и ЛНР.

"Я сделаю все, что от меня зависит, переговорю с руководством и Донецкой республики, и Луганской республики", — сказал глава государства, выслушав предложение Медведчука. "Надеюсь, что то, что вы предлагаете, будет реализовано", — отметил Путин.

Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

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Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.