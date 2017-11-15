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    Политика

    Путин поддержал идею обмена пленными между Украиной и ДНР/ЛНР

    (обновлено: )85452
    Президент России Владимир Путин заявил, что он сделает все зависящее от него в вопросе обмена пленными, в том числе переговорит с руководством самопровозглашенных ДНР и ЛНР.
    Президент РФ Владимир Путин
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 15 ноя – РИА Новости Украина. Президент России Владимир Путин поддержал предложение лидера общественного движения "Украинский выбор — право народа" Виктора Медведчука об обмене пленными между Украиной и ДНР/ЛНР.

    Блокпост силовиков на въезде на неподконтрольную Киеву территорию Донбасса. Архивное фото
    Лаура Литвиненко/Facebook
    Gazeta Wyborcza: может ли Донбасс оставаться частью Украины

    "Я сделаю все, что от меня зависит, переговорю с руководством и Донецкой республики, и Луганской республики", — сказал глава государства, выслушав предложение Медведчука. "Надеюсь, что то, что вы предлагаете, будет реализовано", — отметил Путин.

    "Хотел бы обратиться к вам с просьбой, касающейся сотен людей и находящихся по обе стороны линии соприкосновения на востоке в условиях лишения свободы", — обратился Медведчук к Путину. По его словам, "сегодня ровно 14 месяцев как не проходят обмены".

    "Причина такой ситуации заключается в том, что, согласно минскому соглашению, обмены должны производиться по формуле "всех на всех", — пояснил он. Он констатировал, что "у Украины на сегодняшний день возникли сложности выполнения этого принципа, они заключаются в том, что объективно согласно действующему законодательству в настоящее время нельзя реализовать этот принцип в отношении всех, в первую очередь в отношении тех, кто привлекается за особо тяжкие преступления", — сказал Медведчук.

    "Именно поэтому я хочу обратиться к вам с просьбой, используя ваш авторитет, проявить гуманизм, обратиться к главам непризнанных республик — господам Захарченко и Плотницкому — провести этот обмен как первый этап обмена всех на всех и освободить указанных лиц", — отметил Медведчук. Он добавил, что таким образом почти 380 человек "могло бы вернуться домой, к родным, близким и семьям". По мнению Медведчука, "это был бы очень серьезный шаг и в реализации минских соглашений, и в вопросах мира на Донбассе".

    Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

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    Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.

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