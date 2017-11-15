Из-за того, что в Киеве напряженная ситуация, в ДНР ждут наступления

Сергей Иванов – Донбасс, для РИА Новости Украина

На фоне обострившейся внутриполитической ситуации высшее военно-политическое руководство Украины готовится к возобновлению активных боевых действий и большому наступлению на Донбасс. В связи с этим в ДНР принимаются все меры для подготовки к отражению полномасштабного наступления украинских силовиков. Об этом накануне в комментарии СМИ заявил глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко.

"Сейчас очень напряженная ситуация в Киеве, а мнение, сложившееся в мире об Украине, двоякое и, наверное, опасное для Порошенко. С одной стороны, сейчас в Киеве на майдане собираются люди, прошедшие войну, у которых есть определенные связи в украинских батальонах. И эти собравшиеся 200 или 400 человек намного опаснее нескольких миллионов обычных людей, они могут взорвать Киев изнутри. Для того чтобы эту угрозу предотвратить, украинской власти надо развязать войну на Донбассе. Сейчас украинская сторона прощупывает систему нашей обороны, определяет время разворачивания батарей, то есть идет стандартная подготовка к наступлению. Поэтому увеличилось количество обстрелов со стороны ВСУ по всей линии фронта", – отметил Захарченко.

В то же время лидер самопровозглашенной республики добавил, что буквально несколько дней назад украинская армия вела интенсивные обстрелы на Светлодарской дуге, а в окрестностях Донецка была предотвращена очередная попытка прорыва диверсионных групп. При этом Захарченко подчеркнул, что "украинские власти под прямым управлением США всячески пытаются спровоцировать Российскую Федерацию на открытое вмешательство в вооруженный конфликт в Донбассе и развязать военные действия на российско-украинской границе".

"Активизация военных действий связана с подготовкой Украины к большому наступлению. Когда оно начнется – зависит от реакции Америки, какой приказ Порошенко от них получит. Америке нужна война на границе с Россией", – пояснил глава ДНР.

К слову, обстрелы прифронтовых районов Донбасса с применением запрещенной минскими договоренностями тяжелой артиллерии продолжаются ежедневно, причем их количество только растет. Так, по сводным данным представителей самопровозглашенной Донецкой народной республики только за последние два дня подразделения ВСУ подвергли обстрелам ряд населенных пунктов в окрестностях Донецка, Ясиноватой, Горловки, а также на юге региона и выпустили около одной тысячи мин и артиллерийских снарядов. В частности, сообщается, что украинские силовики во вторник утром обстреляли жилые кварталы поселка Зайцево под Горловкой в момент, когда дети шли в школу. По имеющейся информации огонь велся из крупнокалиберных минометов, пострадавших в результате обстрела, к счастью, нет: дети успели спрятаться за зданиями. Кроме того сегодня днем был открыт огонь по территории насосной станции первого подъема Южно-Донбасского водовода под Ясиноватой, в спешном порядке персонал эвакуирован в убежище. По предварительным данным пострадавших и разрушений на территории предприятия нет, работа водовода будет продолжаться в автономном режиме, до тех пор, пока для сотрудников будет оставаться угроза жизни и здоровью. Сейчас к водоводу подключены три фильтровальные станции, две из которых обслуживают подконтрольную украинским властям часть региона.

Также в результате прямого попадания одной из мин в трансформаторную подстанцию, в Новоазовском районе без света остались несколько тысяч жителей, проживающих в близлежащих поселках. Ремонт на высоковольтной линии длился почти сутки, сейчас энергоснабжение на юге ДНР удалось восстановить, однако в обстановке ежедневных обстрелов работа энергетической инфраструктуры остается под постоянной угрозой.

Под минометный обстрел попали жилые кварталы и на окраине Докучаевска, где в результате удара был перебит высоковольтный провод, из-за чего без электричества тоже остались жилые дома в ряде городских кварталов. Кроме этого, в результате обстрела был поврежден газопровод в Ясиноватой, часть жилых домов в частном секторе города были отключены от газа, местные коммунальные службы приступили к ремонту поврежденных коммуникаций.

Отметим, что 13 ноября в столице Сербии – Белграде состоялась уже третья по счету встреча помощника президента России Владислав Суркова со специальным представителем Соединенных Штатов Америки Куртом Волкером, в ходе которой стороны обсудили варианты размещения миротворческих сил ООН в Донбассе. Позже по итогам переговоров стало известно, что американская сторона передала свои предложения к российскому проекту резолюции Совета Безопасности – двадцать девять абзацев и только три из них российская делегация сочла приемлемыми, при этом, о чем именно говорится в дополнениях к проекту пока не известно. Несмотря на очевидные расхождения в понимании концепции присутствия сил ООН в Донбассе Курт Волкер и Владислав Сурков условились продолжать встречи для обсуждения путей урегулирования вооруженного конфликта на юго-востоке Украины.

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Напомним, что РФ предлагает вариант размещения миротворцев ООН только вдоль линии разграничения в регионе с целью обеспечения безопасности наблюдателей ОБСЕ. В то же время в Киеве настаивают на присутствии миротворческого контингента на всей территории Донбасса, включительно на участке границы между Украиной и Россией.