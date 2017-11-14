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    Украинская диаспора просит Канаду возглавить миротворцев в Донбассе

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    Миротворцы в Донбассе: быть или не быть? (240)

    (обновлено: )10504
    Президент Конгресса украинцев Канады Павел Грод обратился к властям Канады с просьбой возглавить миссию ООН в Донбассе.
    Миротворцы ООН. Архивное фото
    RIA News | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 14 ноя — РИА Новости Украина. Украинская диаспора в Канаде призывает официальную Оттаву возглавить миротворческую миссию ООН в Донбассе.

    Спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер
    REUTERS Valentyn Ogirenko
    Волкер, Донбасс и миротворцы

    С таким заявлением выступил президент Конгресса украинцев Канады Павел Грод.

    "Канаде стоит воспользоваться собственным опытом и объявить международному сообществу о готовности в ближайшем будущем возглавить миротворческую миссию в Украине. Оттаве следует быстро определить потребности, масштаб и необходимые ресурсы для полноформатной и эффективной миротворческой миссии на востоке Украины", — отметил Грод в интервью изданию The Hill Times

    Он уверен, что присутствие канадских военнослужащих в Украине позволяет Канаде "начать делать это немедленно".

    Конгресс украинцев Канады настаивает на предоставлении Украине современного летального вооружения.

    Ранее глава МИД Павел Климкин заявил, что Украина, США, ФРГ и Франция практически разработали совместный проект резолюции ООН по миротворцам в Донбассе.

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