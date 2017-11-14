Украинская диаспора просит Канаду возглавить миротворцев в Донбассе

КИЕВ, 14 ноя — РИА Новости Украина. Украинская диаспора в Канаде призывает официальную Оттаву возглавить миротворческую миссию ООН в Донбассе.

С таким заявлением выступил президент Конгресса украинцев Канады Павел Грод.

"Канаде стоит воспользоваться собственным опытом и объявить международному сообществу о готовности в ближайшем будущем возглавить миротворческую миссию в Украине. Оттаве следует быстро определить потребности, масштаб и необходимые ресурсы для полноформатной и эффективной миротворческой миссии на востоке Украины", — отметил Грод в интервью изданию The Hill Times

Он уверен, что присутствие канадских военнослужащих в Украине позволяет Канаде "начать делать это немедленно".

Конгресс украинцев Канады настаивает на предоставлении Украине современного летального вооружения.

Ранее глава МИД Павел Климкин заявил, что Украина, США, ФРГ и Франция практически разработали совместный проект резолюции ООН по миротворцам в Донбассе.