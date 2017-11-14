Проголосует ли Рада за закон по Донбассу? Мнение эксперта

РИА Новости Украина — радиостанция Голос Столицы

Закон о реинтеграции Донбасса в четверг будет вынесен на голосование во втором чтении в сессионный зал. Об этом в понедельник, 13 ноября, сообщил председатель фракции Блок Петра Порошенко Артур Герасимов. По его прогнозу, в среду проект закона оперативно согласует комитет, поскольку почти все принципиальные моменты согласованы.

Стоит напомнить, что в первом чтении президентский законопроект о реинтеграции Донбасса Верховная Рада проголосовала 6 октября. Народные депутаты подали к документу две с половиной тысячи поправок.

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В первичном виде предполагалось, что Украина признает Россию агрессором, официально провозглашает неподконтрольную часть Донбасса – оккупированной, а формулировка АТО заменено на "отпор агрессии".

Как изменится этот законопроект ко второму чтению и проголосует ли за него парламент, рассказал директор Информационно-аналитического центра "Перспектива" Павел Рудяков в эфире радиостанции Голос Столицы.

(текст публикуется на языке оригинала)

Чи відомо вам, які принципово нові поправки внесено і узгоджено до другого читання? РИА Новости Украина/Youtube Судьба переселенцев и реинтеграция Донбасса. Мнение эксперта

— Я ще не бачив, що врахували, поправок дуже багато, але, як я розумію логіку внесення цього законопроекту і його просування по цих читаннях, голосуваннях, то основні принципові речі залишаться без змін, як я розумію. Агресія, окуповані території і відсіч агресії. Відсіч агресії — тут, можливо, буде інша формула, але перші дві залишаться, я думаю.

Поясніть логіку цього законопроекту?

— Той законопроект, про який ми говоримо, про інтеграцію Донбасу, там інша назва, це здійснення державної політики — "про особливості здійснення державної політики на тимчасово окупованих територіях". Але і відповідно логіка цього законопроекту, я думаю, що він буде проголосований в другому читанні, в четвер. Я думаю, там будуть проблеми, але особливо серйозних не виявиться.

Які проблеми і в частині чого?

— Проблеми з врахуванням цих поправок, які вносилися різними депутатами, групами, і я думаю, що там за не менше сотні поправок — ще буде битва серйозна, це може відтягнути ухвалення остаточного рішення, але я думаю, що це технічне рішення, регламентне. Цей законопроект ми називаємо на рівні повсякденного мовлення "про реінтеграцію Донбасу", а насправді це "про особливості здійснення державної політики". І от цю державну політику зараз державна влада вибудовує на тому, що треба визнати Росію агресором, території окупованими, і від цього відштовхуватися, далі вже продовжувати розмови про реінтеграцію. Або територій, або територій з людьми, або окремо те і те. Але логіка полягає в тому, щоб зараз дати визначення, дати дефініцію цій ситуації, яка там склалася.

Ви сказали, боротьба буде за поправки до другого читання, ми пам'ятаємо що багато поправок було внесено — 2500 в цей законопроект, чому така активність саме щодо цього законопроекту? РИа Новости Украина Дожали. Как Рада голосовала за скандальную медреформу

— Це принциповий законопроект, якщо його буде ухвалено, це фактично буде фундаментальна законодавча позиція, від якої буде потім виростати все дерево законодавчого забезпечення цієї державної політики. Це одна справа на рівні об'єктивного. Крім того, є суб'єктивні інтереси окремих депутатів, груп, фракцій, зацікавлених осіб з-поза меж парламенту і так далі. І кількість цих правок близька до рекордної. Відповідно, там є ціла низка правок, які зачіпають інтереси дуже різного характеру, як політичні, так і економічні, сірі економічні, і так далі. І, відповідно, є активність, бо тут якраз треба ламати списи, щоб і себе показати, і щось своє внести в цей законопроект.

Які фракції підтримають, а які будуть проти під час голосування?

— "Опозиційний блок" одразу себе тоді позиціонував як фракція, яка не буде підтримувати в цій редакції законопроект, я думаю, що вони не змінять свою точку зору. Щодо "Батьківщини", там можуть бути проблеми, можуть бути запитання. Я думаю, що "Батьківщина" буде або голосувати у вільному режимі, дозволить членам своєї фракції, або буде консолідовано чинити опір до останнього, і тоді вже ухвалювати рішення в залі, чи підтримувати, чи не підтримувати. А решта фракцій, я думаю, підтримають з тими чи іншими умовами. І БПП, і "Народний фронт", і РПЛ. І групи депутатські, я думаю, там переважна більшість буде підтримувати, тому що, як я розумію, то голоси вже під цей законопроект зібрано ще тоді було, коли ще перше читання відбувалося на початку жовтня, а все інше — це технічна робота.

Чи будуть протести під ВРУ, як минулого разу, коли документ розглядали в першому читанні?

— Протест же є, він перманентний зараз. Нехай і в'ялий, але він є, це наметове містечко існує. Але я думаю, що загострення не мало б бути. По-перше, тому що самі протестувальники анонсували тепер акцію 3 грудня, а не 4, яке у нас, 16 листопада. А крім того, там нема якогось такого порядку денного, який можна засвітити. Там інші вимоги, які не стосуються цих реінтеграційних процесів і слів, які з цього приводу стосуються. Я особисто не очікую якихось спалахів активності протестантів, якихось сутичок, особливо активних.

Яка роль Заходу в цій історії?

— Щодо конкретно цього законопроекту, я думаю, нема тиску. Увага є і до цієї теми, і до проблематики цієї загалом. Але німці зараз іншим зайняті, французи чекають німців. А американцям, і особисто пану Курту Волкеру, який цим займається і опікується, то йому потрібен був той перший законопроект, який ухвалили одразу шостого числа, який ми називаємо в робочому порядку "про особливий статус Донбасу". Я так розумію, це було принципово для того, щоб показати росіянам, що Київ зробив крок назустріч, тепер ви робіть. А цей другий законопроект, він не має такого значення, фактично це наша внутрішня справа, один з робочих моментів, для нас він важливий, бо ми туди закладаємо фундамент, він стане наріжним каменем наступних дій і так далі. І там кожна буква, кожне слово вагомі. А щодо американців, щодо Заходу в цілому, я думаю, у них особливого інтересу тут немає.

Ранее политолог Вадим Карасев заявлял, что закон о реинтеграции Донбасса не нужен даже президенту.

А директор Украинской политконсалтинговой группы Дмитрий Разумков высказал опасения, что в законопроекте нет предохранителей от узурпации власти президентом.