"Газпром" отчитался о поставках газа в Донбасс

КИЕВ, 14 ноя — РИА Новости Украина. "Газпром" сообщил, что за девять месяцев 2017 года поставил на Украину 1,575 миллиарда кубометров газа.

Об этом говорится в отчете "Газпрома" по РСБУ за девять месяцев 2017 года.

Украинский "Нафтогаз" прекратил закупку газа у РФ 25 ноября 2015 года. При этом "Нафтогаз" заявлял, что не имеет перед "Газпромом" задолженности за газ, поставленный на юго-восток Украины (на неподконтрольные Киеву территории Донбасса). Таким образом, можно предположить, что газ, поставленный на Украину в первом полугодии 2017 года, шел на юго-восток Украины.

Задолженность "Нафтогаза" перед "Газпромом" за поставленный в 2013 — первом квартале 2017 года газ выросла по сравнению с концом 2016 года примерно на 300 миллионов долларов — до 3,34 миллиарда долларов, говорилось в отчете "Газпрома" за первый квартал. В отчете за второй и третий кварталы соответствующих данных нет.

"Газпром" начал прямые поставки на юго-восток Украины в феврале 2015 года, после того как "Нафтогаз" прекратил поставки газа туда, мотивируя это тем, что газопроводы разрушены из-за боевых действий.

Эти поставки являются предметом негласного спора — "Газпром" считает, что счет за них в итоге должен будет оплатить "Нафтогаз", "Нафтогаз" же, напротив, этих поставок не признает. "Газпром" заявляет, что прямые поставки российского газа на юго-восток Украины соответствуют контракту с "Нафтогазом", соответственно, и оплачивать их должна украинская госкомпания.