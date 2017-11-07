Появились кадры последствий обстрела в Донецке

В ночь на понедельник был обстрелян Донецк. Под огнем оказались объекты гражданской инфраструктуры. Кадры с места обстрелов — в фотоленте РИА Новости Украина.

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По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.