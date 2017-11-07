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    Появились кадры последствий обстрела в Донецке

    (обновлено: )18604
    Последствия обстрела в Донецке
    Последствия обстрела в Донецке
    Последствия обстрела в Донецке
    Последствия обстрела в Донецке
    Последствия обстрела в Донецке
    Последствия обстрела в Донецке
    Последствия обстрела в Донецке
    Последствия обстрела в Донецке
    Последствия обстрела в Донецке
    Последствия обстрела в Донецке
    Последствия обстрела в Донецке
    Последствия обстрела в Донецке
    Повреждения здания спортивного зала Донецкого высшего профессионального училища ресторанного сервиса и торговли в результате ночного обстрела.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Последствия обстрела в Донецке
    Сотрудники коммунальной службы проводят восстановительные работы жилого дома в Донецке, пострадавшего в результате ночного обстрела.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Последствия обстрела в Донецке
    Повреждения в здании училища №58 в Донецке в результате ночного обстрела.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Последствия обстрела в Донецке
    Повреждения в здании училища №58 в Донецке в результате ночного обстрела.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Последствия обстрела в Донецке
    Повреждения в здании училища №58 в Донецке в результате ночного обстрела.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Последствия обстрела в Донецке
    Повреждения в здании училища №58 в Донецке в результате ночного обстрела.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Последствия обстрела в Донецке
    Повреждения частного дома в Донецке в результате ночного обстрела.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Последствия обстрела в Донецке
    Сотрудники коммунальной службы восстанавливают поврежденную газовую трубу отопления в Донецке после ночного обстрела. На первом плане - автомобиль с осколочными повреждениями в результате ночного обстрела.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Последствия обстрела в Донецке
    Сотрудники коммунальной службы убирают мусор у жилого дома в Донецке, пострадавшего в результате ночного обстрела.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Последствия обстрела в Донецке
    Повреждения жилого дома в Донецке в результате ночного обстрела.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Последствия обстрела в Донецке
    Повреждения спортивного зала Донецкого высшего профессионального училища ресторанного сервиса и торговли в результате ночного обстрела.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

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    Повреждения здания спортивного зала Донецкого высшего профессионального училища ресторанного сервиса и торговли в результате ночного обстрела.

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