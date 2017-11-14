Озвучены итоги встречи Волкера и Суркова по Донбассу

КИЕВ, 14 ноя — РИА Новости Украина. У Вашингтона и Москвы различные концепции достижения мира в Донбассе, но стороны продолжат совместную работу. Об этом говорится в заявлении по итогам встречи помощника президента России Владислава Суркова и со спецпредставителем США по Украине Куртом Волкером. Текст заявления размещен на официальном сайте посольства США в РФ.

Встреча Волкера и Суркова состоялась 13 ноября в Белграде.

"Это была их третья встреча, и было обстоятельное обсуждение нынешнего дипломатического состояния ситуации и усилий по прекращению войны в Донбассе", — говорится в заявлении.

Отмечается, что "в Соединенных Штатах и России различные концепции, как прийти к миру (в Донбассе), но мы будем продолжать работать, чтобы туда добраться".

"В минских соглашениях содержатся политические меры и меры безопасности (по выходу из кризиса). Обе стороны согласились проанализировать сегодняшнюю встречу и подумать о дальнейших путях решения этой проблемы", — говорится в заявлении.

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Накануне представитель Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы, первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко сообщила, что Волкер в ходе встречи передаст Суркову письма от "семей заложников".

Ранее состоялись две встречи Суркова и Волкера. Первая прошла в августе в Минске, стороны тогда назвали ее очень полезной и конструктивной, намекнув на "свежие подходы" в урегулировании в Донбассе. Вторая — в октябре в Белграде, где, по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, "состоялась сверка часов, обмен мнениями по нынешней ситуации".