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    Общество

    В Донбассе выявили колонию, где осужденные "предоставляли" услуги банка

    (обновлено: )26720
    По данным пресс-службы областной полиции, к нелегальному заработку были подключены родственники осужденных, находившиеся на свободе. Все они работали под прикрытием администрации колонии.
    Мошенничество в банковской сфере в стенах одной из колоний Донецкой области
    ГУ НП в Донецкой области

    КИЕВ, 13 ноя — РИА Новости Украина. Две преступные группировки обнаружены в одной из колоний Донецкой области, они занимались мошенничеством в интернете и банковской сфере, сообщает пресс-служба областной полиции.

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    По данным правоохранителей, мошенники работали под прикрытием сотрудников администрации колонии и делили между собой полученные деньги.

    Установлено, что одна группа злоумышленников занималась интернет-мошенничеством, а участники другой представлялись сотрудниками банков и перечисляли себе чужие сбережения за несуществующие банковские операции.

    "К нелегальному заработку были подключены родственники осужденных, находившиеся на свободе. Сотрудники колонии получали свою долю за то, что позволяли пользоваться мобильными телефонами, компьютерной техникой и даже предоставляли собственные банковские счета для перечисления средств от жертв", — сказано в сообщении.

    ГУ НП в Донецкой области
    Мошенничество в банковской сфере в стенах одной из колоний Донецкой области

    В ходе девяти обысков, проведенных одновременно по местам проживания и нахождения соучастников, изъято 37 мобильных телефонов, около 47 банковских карточек, 5 единиц компьютерной техники и "бухгалтерию".

    Ранее произошла массовая драка в Шосткинской исправительной колонии №66 в Сумской области, погиб один заключенный.

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