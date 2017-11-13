Реальность кусается. "План Б" для Донбасса

Василий Стоякин, обозреватель

Инна Богословская опубликовала свое мнение относительно урегулирования на Донбассе: "Первое, — это перекрыть границу с Украиной с помощью "голубых касок" ООН. А дальше, — это процесс 3-5 лет. Нам нужно будет иметь еще кордон внутри.

Мы предложим всем, кто не хочет жить в Украине покинуть ее в течение одного или двух месяцев. Там, конечно же, будет огромное количество смертей и терактов, направленных против бандитов и заинтересованными в их уничтожении будут все, — и россияне, и украинские патриоты.

После этого мы должны объявить трехлетний срок на амнистию, а после этого уже выборы".

Богословская, конечно, не Бог весть какой авторитет в современной украинской политике, но, тем не менее, она довольно внятно описала один из очевидных вариантов развития событий после выполнения Минских соглашений.

1. Миротворцы

Нет никаких сомнений в том, что Киев и Вашингтон будут настаивать именно на таком варианте – миротворцы как "щит" между Украиной и Россией, который бы исключил вмешательство России в ситуацию на Донбассе.

Разумеется, вопрос о статусе "голубых касок" будет обсуждаться с Россией и она с таким подходом может (и должна) не согласиться. С другой стороны, год назад в Москве в принципе не собирались обсуждать вопрос о миротворческом контингенте…

2. Кордон внутри

Собственно говоря, этот самый "кордон внутри" сейчас существует и, насколько можно понять, он очень выгоден определенным влиятельным силам – люба граница порождает контрабанду.

Собственно, особый порядок пересечения административной границы между "отдельными" и "не отдельными" районами Донбасса вполне может быть элементом "особого статуса".

3. Выезд части населения

Это обстоятельство как бы самоочевидно.

Во-первых, значительная часть населения Донбасса голосовала в 2014 году за присоединение к России, и возвращаться в состав Украины они совершенно не стремятся. Так что отток из региона населения все равно будет, причем более интенсивный, чем в других регионах Украины.

Во-вторых, сам по себе Донбасс сейчас совершенно бесперспективен в экономическом отношении.

В "аграрную сверхдержаву" донецкий промышленный район никак не вписывается. Разве что какое-то время будет нужен донецкий уголь, но, по мере упадка промышленности и снижения энергопотребления, Украина престанет в нем нуждаться.

Так что люди будут уезжать, и наиболее дальновидные постараются сделать это быстрее.

4. Теракты

Собственно, в том, что зачистка актива будет проводиться, никто особенно не сомневается. И никакие законодательные акты (если они даже будут действовать) этому не помешают.

Политико-управленческий актив республик никогда не простят ни в Украине (за сепаратизм и терроризм), ни в Донбассе (за возвращение в Украину).

Совершенно очевидно и то, что Киеву не будут нужны новоизбранные местные советы с преобладанием этого самого актива ЛДНР.

Ну а зашкаливающий уровень преступности (в том числе – террористических актов) в Украине как бы дает понятное для международного сообщества объяснение происходящих процессов.

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5. Амнистия

Не знаю, что Богословская имеет в виду под "трехлетним сроком на амнистию". В смысле – три года зачистки, а потом объявление амнистии тем, кто уцелел? Или наоборот: три года амнистии, а потом – зачистка уцелевших?

В Минских соглашениях прямым текстом указано, что Украина должна принять закон об амнистии. Значит – придется принимать. Но, как я написал выше, принять и исполнить – не синонимы.

6. Выборы

Выборы должны быть проведены до возвращения Украине контроля над границей. Тут, правда, можно сыграть на том, что контроль "голубых касок" как бы не совсем контроль со стороны Украины. А миротворцы на Донбассе могут и подзадержаться (напомню, что сами соглашения должны были быть выполнены в 2015 году).

В конечном итоге, если уж выборы и будут проведены, Украина всегда может отменить их результаты. В силу, например, несоответствия Конституции (это относится вообще ко всему корпусу "минских" законов).

Возможно ли такое развитие событий? Чисто теоретически – да. Практически, Россия не пойдет на украинские условия в полной мере. А у украинского руководства не хватит последовательности и ресурсов для реализации такой стратегии.

Тем не менее, представленный Богословской план весьма популярен в определенных кругах. Под него уже написан и специальный законопроект о деоккупации, подготовленный фракцией "Самопомощь".