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    Deutsche Welle: заминированный Донбасс – опасность замедленного действия

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    За время вооруженного конфликта на Донбассе на минах подорвалось более тысячи человек – заминированные поля и дороги на востоке страны могут стать для Украины бедой на десятилетия, пишут мировые СМИ. Как решить эту проблему?
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    Тимур Громов, РИА Новости Украина

    "От взрывов мин за три года вооруженного конфликта на Донбассе пострадали более тысячи военнослужащих и гражданских лиц. Точных карт минирований и закона о противоминной деятельности в Украине нет. Пока в Киеве власти рассуждает, что с этим делать, число жертв растет", – пишет журналист Лилия Ржеутская в статье для Deutsche Welle.

    Как сообщили в министерстве обороны Украины на запрос DW, с июля 2014 года по ноябрь этого года от взрыва мин в Донбассе получил ранения 701 военнослужащий и 199 военных погибло. В частности, с начала 2017 года на взрывных устройствах подорвались 134 военнослужащего, из них 34 погибли.

    Жертвы среди мирного населения

    По данным Государственной службы Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций, с 2014 года на Донбассе вследствие минно-взрывных травм из гражданского населения пострадал 161 человек, в том числе 23 ребенка. Из них 50 человек погибли, среди них 4 ребенка. Только с начала этого года на минах подорвались 29 человек, в том числе 5 детей.

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    "Оксана Нежальськая – одна из тех, кто попал в эту печальную статистику. Три года назад, автомобиль, в котором она ехала домой, переезжая через железнодорожный переезд вблизи города Антрацит Луганской области, подорвался на мине. В результате взрыва женщина потеряла обе ноги", — пишет автор статьи.

    "Это была обычная дорога, по которой мы ездили три раза в неделю в дальние села, развозя продукты… Женщина, которая ехала вместе со мной погибла. А все моя жизнь изменилась в одну секунду", — неохотно вспоминает Оксана Нежальськая.

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    "Сейчас она проходит реабилитацию под Киевом, учится передвигаться на коляске и ходить на протезах. Женщина мечтает вернуться в Луганскую область, но боится", — отмечается в публикации.

    "Там столько заложено этой взрывчатки везде, люди подрываются, работая в поле на комбайне, или элементарно, когда идут в лес за грибами", — говорит Оксана.

    Масштабная угроза

    "Согласно информации Минобороны Украины, в настоящее время около 7 тысяч квадратных километров территорий Донецкой и Луганской областей, которые вернули под контроль украинского правительства, усеяны минами и взрывоопасными предметами. Сейчас очистить от мин удалось лишь около 25 гектаров сельскохозяйственных угодий, 70 гектаров акватории, 1152 км автомобильных, а также 712 км железных дорог. И это только контролируемая правительством территория, доступная для мониторинга и разминирования", – продолжает автор статьи.

    "Для очистки всей заминированной территории на контролируемых и неконтролируемых участках нужно 15-20 лет. И это при условии, что боевые действия будут прекращены до конца этого года. Если хаотическое минирование будет продолжаться и дальше, то это уже серьезный вопрос гуманитарного и экономического развития Украины", — считает национальный менеджер по вопросам экономики окружающей среды и военно-политических программ координатора ОБСЕ на Украине Ярослав Юрцаба.

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    По его мнению, эта проблема уже требует немедленных решений.

    Бывший военнослужащий 30-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины Антон Литвин уверен, что точно масштаб минного "загрязнения" в Донбассе сейчас трудно оценить. Он рассказывает, что военнослужащие, которые минируют территорию возле линии разграничения, согласно уставу, должны наносить на карту место минирования.

    Карт с минными полями нет

    Однако, по его словам, на практике, такие карты минных полей никто не составляет.

    "За все время службы ни разу не видел, чтобы кто-то заполнял такую карту. И сейчас уже никто не помнит, что там и где стоит. Человек поставил какие-то растяжки, демобилизовался, и все. Всем остальным в подразделении сказали — туда не ходите, потому что там может рвануть", — отмечает бывший военнослужащий.

    По его словам, он несколько раз был свидетелем того, как на вроде бы чистых от мин полях, взрывалась сельскохозяйственная техника.

    В последнем отчете помощника генсекретаря ООН по гуманитарным вопросам Урсулы Мюллер говорится, что восток Украины стремительно превращается в один из самых заминированных регионов в мире из-за боевых действий на Донбассе. По ее словам, особенно острая ситуация с заминированными территориями на линии разграничения, включая контрольно-пропускные пункты.

    Без закона о противоминной деятельности

    "Государственной программы по обезвреживанию взрывных устройств и разминирования территорий в настоящее время на Украине не существует, поскольку нет закона о противоминной деятельности. Соответствующие законопроекты уже два года пытаются разработать отдельные народные депутаты и правительство", — говорится в статье.

    По словам Ярослава Юрцаба, последний законопроект министерства обороны был положительно оценен экспертами ОБСЕ.

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    Он предусматривает создание Центра противоминной деятельности на Украине, который будет координировать работы по разминированию, проводить аккредитацию компаний, которые будут заниматься разминированием и предусматривает оценку качества выполненных работ.

    "Чтобы фермеры после очистки территории от мин были уверены, что там работать безопасно. И если вдруг его комбайн подорвется на мине после разминирования поля, то кто за это будет отвечать и какую компенсацию он получит", — отмечает эксперт.

    Однако, говорит Юрцаба, ни один из этих документов не поддерживает комитет Верховной рады по вопросам Нацбезопасности и обороны.

    "Там нам сообщили, что комитет разработал свой альтернативный законопроекта. Его пока никто не видел, и в этом году его будут выносить на рассмотрение парламента", — подытожил представитель координатора проектов ОБСЕ в Украине.

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