Законопроект по Донбассу вводит особый порядок в правах населения

КИЕВ, 4 окт — РИА Новости Украина. Закон о реинтеграции Донбасса вводит особый порядок обеспечения прав и свобод гражданского населения, следует из текста документа, опубликованного на сайте парламента.

Президент Украины Петр Порошенко в среду внес на рассмотрение Верховной Рады законопроект о реинтеграции Донбасса. Согласно данным сайта Рады, "проект закона об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях" определен президентом как неотложный.

В документе отмечается, что он определяет правовой статус неподконтрольных Киеву районов Донбасса. "В рамках временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях действует особый порядок обеспечения прав и свобод гражданского населения, определенный настоящим законом и нормами международного права", — говорится в законопроекте.

В частности, документ закрепляет за физическими лицами, независимо от приобретения ими в Украине статуса внутренних переселенцев, и за юридическими лицами право собственности и другие права на имущество, в том числе недвижимое, включая земельные участки, которые находятся на неподконтрольной Киеву территории Донбасса, если оно приобретено в соответствии с законами Украины.

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Ранее сообщалось, что закон о реинтеграции Донбасса предусматривает определение РФ как страны, которая "осуществляет агрессию и временно оккупировала" часть украинской территории, говорится в проекте закона.

Киев ранее неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в дела Украины. Россия это отрицает и называет подобные обвинения неприемлемыми.