наверх
04.10.201716:48
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Политика

    Законопроект по Донбассу вводит особый порядок в правах населения

    Тема:

    Операция реинтеграция. Закон о Донбассе (67)

    (обновлено: )32804
    Документ закрепляет за физическими лицами, независимо от приобретения ими в Украине статуса внутренних переселенцев, и за юридическими лицами право собственности и другие права на имущество.
    Местная жительница ведет детей в садик в Донецке, 4 марта 2015 г
    Associated Press Evgeniy Maloletka

    КИЕВ, 4 окт — РИА Новости Украина. Закон о реинтеграции Донбасса вводит особый порядок обеспечения прав и свобод гражданского населения, следует из текста документа, опубликованного на сайте парламента.

    Военный в Донбассе
    УНИАН
    Реинтеграция Донбасса и имитация деятельности

    Президент Украины Петр Порошенко в среду внес на рассмотрение Верховной Рады законопроект о реинтеграции Донбасса. Согласно данным сайта Рады, "проект закона об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях" определен президентом как неотложный.

    В документе отмечается, что он определяет правовой статус неподконтрольных Киеву районов Донбасса. "В рамках временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях действует особый порядок обеспечения прав и свобод гражданского населения, определенный настоящим законом и нормами международного права", — говорится в законопроекте.

    В частности, документ закрепляет за физическими лицами, независимо от приобретения ими в Украине статуса внутренних переселенцев, и за юридическими лицами право собственности и другие права на имущество, в том числе недвижимое, включая земельные участки, которые находятся на неподконтрольной Киеву территории Донбасса, если оно приобретено в соответствии с законами Украины.

    Читайте также: Реинтеграция Донбасса во имя Порошенко

    Ранее сообщалось, что закон о реинтеграции Донбасса предусматривает определение РФ как страны, которая "осуществляет агрессию и временно оккупировала" часть украинской территории, говорится в проекте закона.

    Киев ранее неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в дела Украины. Россия это отрицает и называет подобные обвинения неприемлемыми.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Здание МИД РФ
    Операция реинтеграция. Закон о Донбассе
    День и кошелек. Архивное фото
    Принятие Пенсионной реформы
    Многотысячный митинг против действий полиции проходит в центре Барселоны
    Референдум в Каталонии: стрельба и кровь
    Петр Порошенко и Арсен Аваков
    Конфликт Авакова и Порошенко: кто кого?