Deutsche Welle. Хуг: конфликт в Донбассе – по-прежнему в активной фазе

Тимур Громов, РИА Новости Украина

В начале октября 2017 года наблюдатели специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Украине зафиксировали самое большое число случаев нарушения перемирия в Донбассе за этот год. С чем это связано и можно ли говорить об очередной эскалации конфликта на востоке страны, рассказал Deutsche Welle Александер Парадис ВМ — аналитика после, первый заместитель главы СММ ОБСЕ в Украине.

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"Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала этим летом относительно низкое число нарушений перемирия. Но за последний месяц их число выросло — можно говорить о четырехзначной цифре, и это ежедневно. Больше всего нарушений мы наблюдали в прошедшие выходные, когда были использованы ракетные системы залпового огня. Это один из самых тяжелых видов вооружения, которые применяют обе стороны конфликта. Пострадали несколько местных жителей, данные о них сейчас собирают наши эксперты", — заявил Хуг.

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"Есть две основные причины, из-за которых продолжаются боевые действия. Это причины тактического характера. Первая – постоянное присутствие тяжелой военной техники – артиллерии, танков, систем залпового огня – по обе стороны линии разграничения. Хотя Киев и самопровозглашенные республики "ДНР" и "ЛНР" ранее договаривались об отводе этой военной техники.

Вторая причина – непосредственная близость украинской армии и пророссийских ополченцев. Они находятся в некоторых местах на расстоянии 10, 20, 30 метров друг от друга. Напряженность в такой ситуации неизбежна. И зачастую она приводит к затяжным боям", — полагает первый замглавы СММ ОБСЕ в Украине.

"Диалог продолжается. Он продолжается на разных платформах. Одна из них — минские договоренности. Согласно им, на регулярной основе стороны конфликта и инициаторы минского процесса садятся за стол переговоров и пытаются найти решение. Сам по себе диалог — это положительный момент. Он открывает возможности для коммуникации, помогает предотвратить дальнейшую эскалацию. Это правда — тяжело выработать конкретные меры, которые могут быть применены для урегулирования конфликта на Донбассе. Но диалог сам по себе не надо игнорировать. Это очень важно, потому что этот конфликт может быть разрешен только путем диалога", — продолжает Хуг.

"Важно понимать следующее. Хотя линия разграничения заметно не сдвинулась, в последнее время позиции противоборствующих сторон приблизились к этой линии. Они сблизились настолько, что местами это вызывает ожесточенные бои. Этот конфликт спровоцировал массу насилия — за один только этот год зафиксировано более 300 тысяч случаев нарушения перемирия", — рассказал первый замглавы СММ ОБСЕ в Украине.

Это говорит о том, что конфликт далек от стадии "замороженного". Он по-прежнему в активной фазе. И очень непредсказуемый. Если те меры, которые были оговорены в Минске, не будут выполнены полностью, конфликт и дальше будет оставаться непредсказуемым. Он принесет еще больше страданий мирному населению", — полагает Хуг.

"Наши невооруженные наблюдатели по обе стороны линии разграничения имеют контакты с гражданским населением, которое очень страдает от конфликта. В отличие от воюющих сторон, мирные жители никак не защищены — люди не сидят в окопах, они ходят в школу, живут нормальной жизнью. И они часто страдают от продолжающихся боев, не в последнюю очередь из-за того, что стороны конфликта размещают технику в жилых районах. Что делает их мишенями для ответного огня.

Только в этом году наша миссия расследует 421 случай, когда погибли или были ранены мирные жители. Это примерно столько же, сколько было зафиксировано в аналогичный период прошлого года", — заявил первый замглавы СММ ОБСЕ в Украине.