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    Мирный житель Донецка ранен в результате обстрела

    Тема:

    Обострение в Донбассе. Безвозвратные потери ВСУ (207)

    (обновлено: )22
    По словам представителя ДНР в Совместном центре контроля и координации прекращения огня, ВСУ открыли огонь по населенному пункту Спартак в северном пригороде Донецка, огнестрельное ранение получил мирный житель 1986 года рождения.
    Разрушенная в результате обстрелов квартира жилого дома на улице Привокзальной в прифронтовом поселке Донецк-Северный
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    ДОНЕЦК, 22 окт — РИА Новости. Мирный житель ранен в результате обстрела со стороны украинских силовиков в пригороде Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации прекращения огня.

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    "Вечером, 21 октября, украинская армия открыла огонь по населенному пункту Спартак в северном пригороде Донецка. Огнестрельное ранение получил мирный житель 1986 года рождения", — сказал журналистам представитель ДНР в СЦКК.

    По его словам, огонь велся около получаса из гранатометов и крупнокалиберного стрелкового оружия.

    Пострадавшему была оказана необходимая медицинская помощь, на данный момент он находится дома, состояние стабильное.

    Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

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