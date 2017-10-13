Ополченцы 22 раза обстреляли позиции ВСУ, применив гранатометы - Штаб АТО

КИЕВ, 13 окт — РИА Новости Украина. Ополченцы в Донбассе за минувшие сутки 22 раз открывали огонь по позициям украинских военных, один военный в результате обстрелов был ранен.

Как сообщает пресс-центр Штаба антитеррористической операции (АТО) на странице в Facebook, за прошедшие сутки ополченцы Донбасса "22 раза нарушили перемирие", "один военнослужащий получил ранения".

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По данным военных, на донецком направлении огонь велся из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи Авдеевской промзоны, Верхнеторецкого, Луганского и Каменки.

На приморском направлении, огонь велся из крупнокалиберных пулеметов и автоматического гранатомета по позициям в районе Водяного, Старогнатовки и Павлополя. В пресс-центре также утверждают, что на луганском направлении из пулемета огонь велся по Новоалександровке.

Контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины ранее в Минске договорилась о новом перемирии в Донбассе с полуночи 25 августа. Это уже пятая с начала года попытка сторон прекратить огонь и третья — с начала конфликта для того, чтобы обеспечить "режим тишины" к 1 сентября. Однако стороны уже обвинили друг друга в несоблюдении перемирия.

В 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.