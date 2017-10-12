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    Общество

    "Красный Крест" направил в Донбасс более 140 тонн гумпомощи

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    Автомобили перевозили продуктовые и гигиенические наборы, товары медицинского назначения общим весом более 141 тонн от МККК. Груз предназначен для жителей Донецкой области.
    Красный Крест. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 12 окт — РИА Новости Украина. Миссия Международного комитета Красного Креста (МККК) направила для жителей временно неподконтрольной Киеву территории Донбасса более 140 тонн гуманитарной помощи, сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

    Как отмечается, через контрольный пункт въезда-выезда "Новотроицкое" проехали десять грузовых автомобилей с гуманитарным грузом.

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    Пресс-центр АТО / Facebook
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    Автомобили перевозили продуктовые и гигиенические наборы, товары медицинского назначения общим весом более 141 тонн от МККК. Груз предназначен для жителей Донецкой области.

    Контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины ранее в Минске договорилась о новом перемирии в Донбассе с полуночи 25 августа. Это уже пятая с начала года попытка сторон прекратить огонь и третья — с начала конфликта для того, чтобы обеспечить "режим тишины" к 1 сентября. Однако стороны уже обвинили друг друга в несоблюдении перемирия.

    В 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

    Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.

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